Ibercaja vende una cartera de préstamos de 534 millones de 

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Hay alguna sentencia judicial en Valencia en la que se dice que el Banco o Caja no puede quedarse con un piso si no se hace pago de la Hipoteca porque no son acreedores del mismo. Es decir, hicieron negocio y vendieron las hipotecas para hacer negocio. Lo mismo que hacen ahora. Por supuesto, de esta sentencia se hizo poca publicidad.