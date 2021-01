IU pide regular alquileres y más vivienda social para acabar con la crisis habitacional en Aragón

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Así que me gasto en una segunda vivienda 230.000 Euros, con hipoteca, y este tío quiere que la ofrezca a la bolsa de alquiler por 200 euros al mes, igual también quiere que pague la cuota de la comunidad que son 95 Euros al mes, anda ya y vete a chiflar a la via. No lo verán tus ojos.