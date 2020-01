Jucil exige respetar los periodos de descanso de la Guardia Civil de Aragón

La asociación Jucil de la Guardia Civil ha solicitado al Ministerio del Interior que se modifiquen las previsiones de servicio en Aragón para cumplir los periodos de descanso establecidos por la normativa vigente. También piden indemnizaciones a los agentes en caso de no respetar ese derecho laboral.

A través de un escrito firmado por el abogado de la asociación en la comunidad, Marco Antonio Navarro, recuerdan que en el ordenamiento del instituto armado firmado en el 2014 se determina que en la modalidad de prestación del servicio de actividad «se disfrutará de un descanso mínimo diario en el curso de cada período de 24 horas contando desde el último servicio prestado con la duración de once horas, con carácter general, y de ocho horas consecutivas cuando por razones organizativas, incluyendo las relativas a la conciliación o por necesidades de servicio». No obstante, «se compensarán las horas no descansadas lo antes posible, mediante su disfrute unido a los descansos diarios siguiente o al siguiente descanso semanal».

Una normativa que, en opinión de Jucil, no se cumple y muestra de ello es la última sentencia en la que se condena a la Guardia Civil por no permitir el descanso a un agente del cuartel de Casetas. De hecho, recuerdan dicho fallo para incidir en que al reglamento se suma «la jurisprudencia existente». Todo ello es la base para dicha solicitud ante el Ministerio del Interior.

Desde Jucil solicitan también, si así lo considera de menester la Dirección General de la Guardia Civil, la creación de una de una mesa de trabajo "en el cual seamos parte, para entre ambos, poder resolver dicha controversia sin necesidad de tener que acudir a los tribunales de justicia para hacer valer los derechos de nuestros asociados".