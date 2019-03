La lista del PSOE al consistorio nace con el desacuerdo de Pilar Alegría

La elaboración de la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Zaragoza no ha estado exenta de polémica. De hecho, la lista germinó ayer con el desacuerdo de Pilar Alegría, ganadora el pasado septiembre de las primarias al consistorio y número uno por tanto de la candidatura socialista. Según ha podido saber este diario, Alegría decidió incluso firmar un acta de desacuerdo ante el comité provincial al entender que el partido no había cumplido con lo acordado. Al parecer, el PSOE le había trasladado en su día que podría elegir al menos a cuatro integrantes de su equipo, algo que no ha sido así.

La alcaldable del PSOE al ayuntamiento entiende que se le ha impuesto la lista desde el partido, por lo que ha decidido trasladar su malestar. Ahora deberá ser el secretario de organización regional el que elabore un informe especificando que no ha habido acuerdo y posteriormente el comité federal se pondrá en contacto con Alegría para que explique su posición. La última palabra la tendrá el comité de listas nacional, que dictaminará una resolución, aunque todo apunta a que habrá cambios en las listas de Zaragoza y en la de Huesca al Congreso.

Toda esta polémica interna se fraguó ayer en la celebración en Zaragoza del comité provincial, que aprobó las candidaturas municipales y ratificó las de las Cortes de Aragón, las del Congreso y las del Senado.

La continuidad ha sido la nota predominante en la elaboración de estas últimas listas. De hecho, el presidente Javier Lambán subrayó ayer que el partido presentará a los comicios un proyecto «basado en los logros anteriores». A excepción de en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde sí ha habido una renovación, en el resto de listas no se han producido grandes sorpresas, pero sí algunas novedades. Así, y aunque las candidaturas al Congreso y el Senado aún deben ser ratificadas por Ferraz, la propuesta aragonesa apuesta por el continuismo: Susana Sumelzo e Ignacio Urquizu liderarán de nuevo las listas a la Cámara baja por Zaragoza y Teruel, mientras que Begoña Nasarre lo hará por Huesca tras estar esta legislatura en el Senado. Para la Cámara alta, los socialistas altoaragoneses ya anunciaron el jueves que el alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela, lideraría la lista, mientras que Perla Borao repetirá por Teruel. Por último, el comité provincial del PSOE en Zaragoza eligió ayer a Florencio García Madrigal (actual vicepresidente de las Cortes) como número uno al Senado.

marta gastón, la número dos / Más novedades ha habido en la confección de las listas para las Cortes de Aragón. Las más llamativas son la entrada como número siete de Carlos Pérez Anadón (tras 20 años en el Ayuntamiento de Zaragoza) y de Marta Gastón como número dos por la cincunscripción de Zaragoza, que liderará Javier Lambán. Tal y como indicó ayer el secretario general de los socialistas zaragozanos, Juan Antonio Sánchez Quero, el presidente de la DGA ha querido premiar a la actual consejera de Economía por su buen trabajo al frente del departamento. La propuesta para las Cortes, que deberá ser ratificada mañana por la ejecutiva regional y después por la federal, incluye a Javier Sada como número tres, a Pilar Marimar Zamora (4) y a Darío Villagrasa (5).

Lambán indicó ayer que el PSOE presentará a las autonómicas y municipales del 26 de mayo un proyecto «renovado» pero basado en «los logros anteriores». Durante su visita a la XVI Feria de Ejea, el líder de los socialistas aragoneses se mostró optimista porque su Gobierno, dijo, «ha cumplido de manera muy eficiente todos los compromisos adquiridos en el año 2015».

Por otra parte, Lambán destacó que el proceso para elaborar las candidaturas ha sido «novedoso y muy participativo». «Todos y cada uno de los miembros de las listas van a ser resultado de la voluntad expresada por los militantes en las asambleas», subrayó.

En esta misma línea se manifestó ayer Sánchez Quero tras finalizar el comité provincial en la sede del PSOE en Zaragoza. «Los afiliados han jugado un papel protagonista en la elaboración de las candidaturas y el proceso se ha llevado a cabo de forma escrupulosa y siguiendo el reglamento marcado por Ferraz», dijo.

Sánchez Quero aseguró que el partido afronta las elecciones «con buen ánimo» tras el trabajo desarrollado al frente de la DGA, la Diputación de Zaragoza «y muchos ayuntamientos». «Todos los candidatos están totalmente capacitados para defender las posiciones del PSOE y los servicios públicos y condiciones de vida de los aragoneses», indicó Sánchez Quero.

También faltaba por saber quién acompañaría a Susana Sumelzo al Congreso. Óscar Galeano repetirá como número dos, Noemí Villagrasa irá de tres, Ramón Duce de cuatro y Ruth Vallejo de cinco.

Lo que también se cerró en el comité provincial fue la lista al Senado por Zaragoza. Ana Isabel Villar, como número dos, y el actual concejal de Zaragoza, Javier Trívez (como número tres), acompañarán a García Madrigal, que en su día compitió en las primarias al ayuntamiento.