Mazmorra by Macera representará a Zaragoza en el Día Mundial de la Tapa en Londres

El 26 de junio, Mazmorra by Macera, restaurante especializado en asados, representará a Zaragoza entre las demás ciudades españolas presentes en la Ruta de la Tapa Saborea España que se celebrará en Londres.

David Sariñena, propietario de Mazmorra by Macera y Taberna Urbana, fue seleccionado por sorteo para representar a la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia en este evento. Sariñena señala que su tapa es un homenaje a las madres y abuelas, el origen de nuestra gastronomía tal y como la conocemos, con sus guisos tradicionales. Y tal es, justamente, la base del canelón, el relleno de carrillera DO Teruel con un sofrito de verduras de la tierra regado con vino tinto de la DO Campo de Borja. Y para untar, la salsa española coronada con nata.

Mazmorra by Macera es, por un lado, un restaurante de cocina mediterránea especializado en asados a baja temperatura gracias a la buena mano de su cocinero Pedro Quílez Tolón, chef autodidacta que mezcla cocina tradicional con técnicas de vanguardia ayudado por su asistente Nicoleta Munteanu. El equipo tendrá que explicar detalladamente la elaboración de su creación en un showcooking ante el público del sector profesional del turismo, la gastronomía y medios de comunicación reunidos en la Escuela de Cocina Mimo.

La degustación de las tapas se completará con el maridaje del vino Garnacha Centenaria, de Bodegas Aragonesas, una garnacha de la D.O. Campo de Borja elegida por la posibilidad que supone de exhibir los vinos aragoneses ante todas las personalidades invitadas al evento.

Este acto organizado por Saborea España, que engloba diferentes acciones nacionales e internacionales en torno a la tradición española del tapeo, cuenta con el apoyo de Turespaña, la Federación Española de Hostelería (FEHR) y, con especial relevancia para la promoción turística local, de Zaragoza Turismo, que ha habilitado un stand para ofrecer información a los asistentes sobre nuestra oferta cultural, patrimonial y gastronómica, la XXV edición del Concurso de Tapas de Zaragoza, el más antiguo de España y cada vez más prestigioso a nivel mundial, así como los atractivos que lo acompañarán este noviembre.