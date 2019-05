Isabel García: «No podemos desaprovechar una voz de Aragón en la UE»

–¿Tras ser elegida para los tres puestos a los que se presentaba, ya ha elegido cuál o cuáles ocupará?

–Haber sido elegida en los tres es muy importante y me hace mucha ilusión. En las Cortes he estado muy a gusto estos cuatro años, con el trabajo y con el grupo, pero considero que no podemos desaprovechar la oportunidad de que en Europa haya una voz para defender especialmente los intereses de Aragón, aunque estoy convencida de que cualquier compañero del PSOE lo haría también. Lo que no tengo totalmente decidido es si seré también alcaldesa de Muel. Es muy importante para mí, pero a la vez creo que no sería bueno hacer el trabajo en Europa a medias.

–Se le notaba muy sorprendida el domingo con los resultados, ¿no esperaban obtener 20 eurodiputados socialistas?

–Estaba muy sorprendida. Calculábamos entre 17 y 18 escaños, es cierto que alguna encuesta daba hasta 20, y fue un resultado magnífico. Para mí, supone corroborar que el PSOE ha estado haciendo bien las cosas.

–¿Tiene alguna preferencia sobre su área específica de responsabilidad o le ha asignado alguna el partido?

–No lo hemos hablado todavía, tendremos una primera reunión el viernes (por mañana). Me gustaría cualquier área que afecte a Aragón, desde la despoblación al transporte, continuando el magnífico trabajo de Inés Ayala, pasando por la Política Agraria Común (PAC). A mí, personalmente, me gustaría también trabajar en temas de innovación e investigación.

–Ya que la nombra, ¿le ha dado Inés Ayala algún consejo u orientación sobre el cargo o la vida en Bruselas?

–Con Inés he coincidido mucho durante la campaña y se ha puesto a mi disposición para lo que necesite, espero contar con ella. Nos hemos reunido, y lo haremos, para ver exactamente cómo han quedado todos los asuntos y poder continuar su trabajo. Sobre la vida allí algo me ha recomendado, pero cerveza no, que no bebo (ríe).

–¿Se maneja bien en inglés y francés?

–Very well (sonríe). He estudiado los dos, aunque haré algún curso intensivo de inglés para refrescarlo.

–¿Qué se va a jugar Aragón en Europa en estos próximos años?

–Lo primero que nos jugamos, todos, es que siga existiendo la Unión Europea, tenemos el gran reto de mantenerla unida y con un carácter social. En Aragón, particularmente, tenemos los grandes retos de la despoblación, el transporte, la PAC y la transición energética justa. Como le decía antes, en cualquiera de estas áreas me encantaría trabajar.

–¿El corredor Cantábrico-Mediterráneo está encarrilado?

–Está encarrilado pero hay que seguir trabajando para que no quede en vía muerta. Ya he estado trabajando con el coordinador del proyecto (el aragonés Adán Piñero), para ponerme al día sobre los últimos avances y el estado actual de los trabajos. Hay ciertos plazos para realizar el proyecto y obtener la financiación, pero se está trabajando bien para cumplirlos.

–¿Confía en que Europa se tome en serio la despoblación a la hora del reparto de fondos?

–Al final de esta pasada legislatura se consiguió incluirla entre los criterios europeos, tras un trabajo muy bueno y, por cierto, no refrendado por todos los grupos políticos. Por el momento cuanto menos está en la agenda europea.

–En Europa siempre parece que todos los asuntos sean a muy largo plazo, ¿lo ve así?

–Yo creo que son temas muy importantes, puede que en Europa los asuntos se dilaten más, y desde luego nunca avanzan al ritmo que nos gustaría, pero lo importante es dar visibilidad al trabajo que se hace. También para defendernos de los que nos venden que la Unión Europea no funciona.

–¿Esta falta de repercusión no comienza por las propias campañas electorales en España?

–Es cierto que no hay tanta repercusión mediática como con las autonómicas y municipales, pero nosotros sí que hemos hecho campaña en todos los sitios. De hecho, me consta que donde no he llegado yo lo ha hecho el presidente Lambán, que siempre destaca la importancia de Europa, o los secretarios provinciales y otros diputados. Creo que parte del buen resultado que hemos obtenido ha sido porque hemos logrado algo de concienciación sobre la importancia de estas elecciones.

–¿Hasta donde usted sabe, Europa ve con buenos ojos la eliminación de los derechos históricos de la PAC?

–Tenemos que avanzar en esa dirección, las ayudas tienen que ir a la gente que realmente trabaja la tierra y sobre todo a los jóvenes, lo que a su vez supone una gran ayuda contra la despoblación. Yo creo que Europa está en esa línea, por lo menos el consejero (Joaquín) Olona ha estado trabajando mucho por ello no solo en España sino también en Bruselas durante la última legislatura.