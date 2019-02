Nueva entrega de Memoria Visual. Ahora: Los prodigiosos años 60

Memoria visual de Zaragoza. Los prodigiosos años 60. Este es el título del libro que ha sido presentado este jueves en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y que desde el sábado, 23 de febrero, ofrecerá EL PERIÓDICO DE ARAGÓN a sus lectores al precio de 15 euros. Se trata de un nuevo y espectacular trabajo que reúne más de 300 fotografías que han llevado a cabo José María Ballestín y Antonio Tausiet, coordinadores del proyecto Gran Archivo Zaragoza Antigua, un contenedor virtual en el que se recogen más de 8.000 imágenes relacionadas con la capital aragonesa "desde la prehistoria hasta la actualidad", en palabras del propio Tausiet.

Ballestín y Tausiet ya cosecharon un gran éxito en su anterior colaboración con este diario. Concretamente con la publicación de Memoria visual de Zaragoza. Los grises años 50, cuya edición está agotada.

Convento de Santa María de Jerusalén, en 1968.

Hasta al Paraninfo han acudido esta tarde el director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Nicolás Espada, que, a su juicio, considera este libro “una apuesta clara por hacer territorio”, ya que como ha explicado “se trata de una continuación del libro que editamos” de la década de los 50. Asimismo, se ha desplazado hasta allí el gerente de Prensa Diaria Aragonesa S.A. Juan José Espligares.

Un Douglas C-54C Skymaster, de la Fuerza Aérea de EEUU. en la base de Zaragoza, en 1962.

Por su parte, Tausiet ha contado que en “el libro se hace un recorrido como si se fuera paseando por las calles, con edificios que ya no existen”, a lo que Ballestín ha añadido que “por una parte se ve desarrollo, modernidad, progreso, etc. pero viviendo en un sistema político muy distinto al actual". "Es una década mejor que los 50 pero no hay que olvidar el contexto”, ha sentenciado.

Una obra que como el propio Espada ha afirmado que apunta ya ” a que será la antesala del de los 70, 80, 90...”.