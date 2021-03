El PP acusa al Gobierno de Aragón de "atropello" a la oposición

Las Cortes de Aragón suelen ser un ejemplo de la política calmada, en la que se hace gala de que Aragón es tierra de pactos. Pero este jueves, en la sesión de control al Gobierno, el debate ha subido de tono después de que la portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero, haya acusado al Ejecutivo de "menoscabo" a los diputados y "atropello a la oposición" por el uso del artículo 240 por parte del consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, para comparecer y explicar los fondos React EU aprobados por el Consejo de Gobierno la pasada semana.

Las interrupciones constantes de una a otra bancada ha obligado al presidente de la Cámara, Javier Sada, a intervenir para explicar las decisiones de la Mesa de las Cortes y calmar el debate, mientras los portavoces de todos los grupos pedían la palabra "por alusiones".

Todo ha comenzado cuando la portavoz adjunta del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha tomado la palabra tras la intervención del consejero de Hacienda para explicar los acuerdos del Consejo de Gobierno en relación con los fondos React EU.

La popular ha criticado que el artículo 240 "no está para esto". Según el reglamento este artículo da la potestad al Ejecutivo autonómico para intervenir en el pleno para explicar un tema que considere oportuno. Vaquero ha señalado que su uso reiterado supone un "menoscabo a los diputados" y un "atropello a la oposición".

"El PP acudirá donde tenga que acudir porque hoy aquí habríamos estado hablando de algo más interesante, como la salud mental, que ustedes recitando una rueda de prensa de hace diez días", ha insistido. Y ha asegurado que el consejero se había "disculpado" con el portavoz popular, Luis María Beamonte, por recurrir a ese artículo para comparecer.

Pero Pérez Anadón ha defendido el uso "justificado" del artículo 240, más aún cuando este se había explicado a los portavoces de los distintos grupos. Y es que en el próximo pleno, el consejero de Hacienda no podrá intervenir al encontrarse ausente para continuar un tratamiento médico. "El artículo no va en contra de la transparencia ni de ejercer su derecho a la oposición, máxime cuando no había ninguna iniciativa de la oposición para explicar los Fondos React", ha manifestado, visiblemente molesto con la utilización del PP del uso del artículo para criticar la acción de Gobierno.

"De nada me tengo que disculpar, le hice partícipe a su portavoz de que no podré estar en el próximo pleno", ha insistido. Pérez Anadón ha reprochado, además, a la portavoz adjunta popular, que haya hablado de salud mental "después de que uno de sus diputados mandara al médico a Íñigo Errejón en el Congreso de los diputados".

Ante los gritos desde la tribuna y las peticiones de los portavoces del PP, Ciudadanos, PSOE e IU de intervenir "por alusiones", el presidente de las Cortes, Javier Sada, ha aclarado que "el artículo 240 es un derecho que tiene el Gobierno pero que será esta Mesa la que decida la idoneidad del 240 basado en informes jurídicos". "Este era un 240 especial, por motivos que yo creía que todos ustedes eran conocedores", ha subrayado. Y ha defendido la labor de la Mesa de las Cortes para aplicar el reglamento "con todos los señorías". "No hay ningún intento de parcialidad hacia ninguna de sus señorías", ha subrayado Sada.