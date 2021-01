El PP teme que la ley de simplificación acabe complicando los trámites

La ley de simplificación administrativa, un norma que debería facilitar la llegada de las ayudas europeas para la reconstrucción, se está convirtiendo en una paradoja en sí misma. Tramitada de urgencia en las Cortes de Aragón, desde los partidos de la oposición se está criticando que la falta de control sobre la misma. La semana pasada fue IU el grupo que alertó sobre las consecuencias de esta forma de sacar adelante el texto. Y este lunes los populares han denunciado que acabará complicando los trámites, pues los reglamentos que requiere tardarán años en estar desarrollados.

La portavoz del PP, Carmen Susin, garantizó que no van a poner "palos en las ruedas" al entender que el marco que propone la norma es necesarios, pero consideró que las prisas que quiere "imponer" la DGA no estás favoreciendo el desarrollo de la misma. Además, teme que se estén introduciendo cuestiones como la regulación de la deuda, de espacios de caza, que no tienen nada que ver. "Lo hacen por la gatera", ha dicho.

Y más allá de estas cuestiones, cree que la fórmula de la declaración responsable ya está contemplada en otros procedimientos, temiendo que ante cuestiones como la protección del medio ambiente se produzca una desregularización efectiva. Susín ha explicado que esta ley se tendría que trabajar de forma "racional" para que de verdad sirva para garantizar el reparto de los fondos europeos. "Las prisas no son buenas consejeras", ha zanjado.