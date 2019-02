Rivarés advierte al PSOE de que el presupuesto debe ser de la mayoría y no suyo

El consejero de Economía del ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha advertido al PSOE de que el presupuesto de 2019 no puede ser "su presupuesto", sino el del conjunto de la mayoría de izquierdas, aunque apoyará todas las enmiendas que no ataquen "la línea de flotación" de ZeC ni "los derechos de la mayoría".



En este sentido, Rivarés ha manifestado, en declaraciones a los medios, que ve "muy difícil" que puedan apoyar aquellas enmiendas que vienen directamente a suprimir el Plan de Barrios y el Plan de Vivienda impulsados por el Gobierno de ZeC.



Ha asegurado que las estudiará y que habrá que ver cuáles de las 219 enmiendas del Grupo Socialista tienen sentido jurídico, pero ha afirmado que no entiende que pretendan detraer 32 millones de unos planes dirigidos a la gente sin recursos y a la mayoría de la clase trabajadora de los barrios.



El responsable municipal de Economía ha insistido en que su obligación es aprobar un presupuesto y, por tanto, aquellas enmiendas que vean que mejoran el proyecto las respaldarán, así como otras que no vean "muy allá" pero que no atenten contra la línea de flotación del gobierno.

Eso sí, ha recalcado que si las cuentas no están aprobadas desde enero es porque el PSOE lleva meses "negándose a hablar" con ZeC y CHA.