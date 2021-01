Harris: "Un gran club y la mejor Liga de Europa, fue fácil decidir"

Elias Harris ya ha entrenado en dos ocasiones en el Príncipe Felipe y está listo para emprender su primera experiencia en la Liga Endesa. El jugador está disponible y entra en la convocatoria de Sergio Hernández para viajar a Madrid y disputar mañana el duelo contra el Movistar Estudiantes. El ala-pívot alemán explicó, este viernes, en su presentación que el jueves participó «en un entrenamiento ligero, con pocos jugadores», ya que muchos todavía estaban recuperándose del largo viaje a Rusia, y ya en la mañana del viernes pudo conocer a toda la plantilla y tomar parte de una sesión completa.

Durante el poco contacto que ha podido tener con su nuevo jugador, el técnico argentino ya ha apreciado que «es inteligente, entiende rápido las cosas», por lo que ya está acomodándose al equipo. En este sentido, a pesar de que el Oveja hizo en la presentación un llamamiento a la paciencia porque «acaba de llegar y tendrá que adaptarse», también confesó que «ya parecía uno más de la plantilla en algunos momentos», por lo que adelantó que debutará en el encuentro que se disputará en el WiZink Center y mostró confianza en que el germano demuestre su potencial más pronto que tarde.

Por su parte, el jugador advirtió que «el equipo no tiene problemas en ataque, pero necesita un plus en defensa, poner corazón y mentalizarse» para aportar soluciones, para lo que llega él. A pesar de la posición que ocupa el equipo zaragozano esta temporada, Harris no dudó el venir a la capital aragonesa, sucedió a pesar de que ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera en Alemania. «Tenía cláusula en el Riesen Ludwigsburg para salir, el Casademont Zaragoza es un gran club y la ACB la mejor Liga de Europa» explicó el jugador y añadió que quedó «encantado cuando salió la oportunidad de venir aquí, fue fácil tomar la decisión».

Además, en el Casademont se une a uno de sus compañeros en la selección alemana, Robin Benzing, con el que Harris confiesa haber hablado antes de aventurarse a emprender el viaje. Es un jugador, asegura, al que conoce «desde hace tiempo» y que lleva cuatro años en Zaragoza. «Me ha contado buenas cosas tanto del club como de la ciudad, es buena para venir con la familia», dijo.

Su papel en el equipo

El nuevo ala-pívot aseguró que puede «aportar energía, rebote e incluso anotación si fuese necesario» y se autodescribió como un jugador «generoso» y que puede adaptarse «a las necesidades del equipo». Hernández aseguró que Harris «es un cuatro sin tiro agresivo pero con mucha presencia de juego interior y un cinco menos grande pero con más puntos en sus manos» y es precisamente ese punto diferente lo que atrajo al míster. En resumen, «tiene las cualidades de un cuatro cuando juega de cinco y de cinco cuando juega de cuatro, es un cuatro y medio que es lo que ahora hace mucha falta».

El argentino está «convencido» de que va a ser «muy útil porque es muy diferente» a lo que ya tiene en la plantilla mientras que Harris explicó que su polivalencia es un punto fuerte porque «el baloncesto ha cambiado mucho» y en la actualidad «no se trata de posiciones si no de encontrar ventajas». «Con un jugador más alto puedo intentar sacarlo de posición y atacarle desde fuera después y con uno más bajo al revés» y añadió que «es a lo que tiende el baloncesto europeo ahora porque tiene jugadores que pueden estar en varias posiciones». Tendrá la oportunidad de demostrarlo hasta final de temporada.