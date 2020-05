La gerente del 061 asegura que el personal "siempre" ha estado protegido

El personal del 061 en Aragón ha estado protegido en todo momento, según ha asegurado esta mañana en las Cortes la gerente del colectivo, Amparo García, que ha subrayado que los profesionales no han carecido de equipos de proteccion individual "en ningún momento". Según García, el 29 de febrero ya se procedió a la reserva y compra de este material y, cuando escasearon, "siempre se ha contado con alternativas en cuanto a recursos, pero siempre ha habido disponibilidad de ellos tanto para el personal como para empresas concertadas".

García ha respondido así a las críticas vertidas desde la oposición, especialmente el PP, que criticó que los profesionales del 061 "no han estado debidamente protegidos". La portavoz popular Ana Marín ha censurado, ademas, que el personal "aún no ha sido sometido a test de detección de confianza" y apuntó que estos no se llevarán a cabo "hasta el 27 o 28 de mayo" y serán las pruebas Elisa.

García, que subrayó que las cifras de transmisión del virus entre el 061 son "bajas", admite, en todo caso, que algunos de estos recursos de protección "me pueden gustar más o menos". En este sentido, subraya la idoneidad de dotar a los vehículos de emergencia de monos "para garantizar que la carga residual de contaminación sea reducida" y destacó la labor realizada por los profesionales durante la pandemia, especialmente en su fase más dura, cuando se produjo un "colapso" que llevó a reforzar la atención telefónica con voluntarios, estudiantes o liberados sindicales. "El centro de coordinación de urgencias pasó de recibir entre 1.000 y 1.200 llamadas diarias a casi 4.000", ha apuntado y se pasó de un máximo de 24 puestos de atención a más del doble.

García, que elogió la labor del personal, al que la comisión dedicó un aplauso unánime al finalizar la sesión, ha destacado que el plan de contingencia inicialmente establecido se ha revisado en cinco ocasiones y anunció la reapertura del servicio de la unidad de rescate de montaña para el próximo 1 de junio.