Los sanitarios reclaman test rápidos "más fiables y precisos"

Los sindicatos médicos Cesm y Fasamet han reclamado al Gobierno de Aragón unos test rápidos «más eficientes, más fiables y con mayor sensibilidad» que los que se están utilizando en la actualidad para detectar el estado inmunológico tanto de los propios profesionales sanitarios como de la población en general. Desde el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, sin embargo, aseguran que los test rápidos que se practican en la comunidad «son los mismos que se utilizan en el resto del país» y que «en los casos que es necesario, se complementan con una prueba PCR o Elisa». También puntualizaron que, en función de la sintomatología, hay casos en los que «directamente se efectúa la prueba PCR».

Pero desde los sindicatos médicos Cesm y Fasamet aseguran que «no se están efectuando los mismos test en todas las zonas de salud de Aragón» y por ello demandan «un calendario de cuándo se va a hacer el test y dónde, por cada sector sanitario». Desde el Gobierno recordaron que la realización de test a los profesionales sanitarios es «voluntaria».

Merche Ortín, de Cesm, asegura que «los test rápidos actuales, que miden la presencia de anticuerpos pero no diferencian qué tipo de anticuerpos, no sirven prácticamente de nada» para poder conocer el estado inmunológico del sector sanitario. «Ya vale de malgastar recursos en unos test que tienen un 60% de fiabilidad, y que además solo nos dicen que hemos estado en contacto con el virus, no si lo hemos superado o estamos todavía pasando la enfermedad».

Leandro Catalán, de Fasamet, indicó que lo más acertado sería contar con test «de doble banda», esto es, que discriminen el tipo de anticuerpos que hay presente en un individuo para saber si ya ha superado la enfermedad. «Los test de doble banda, que diferencian los anticuerpos con inmunoglobulina IgG o IgM dan una información mucho más precisa y te permiten conocer en qué estado se encuentra la enfermedad, pero con los que tenemos nosotros, no se puede saber», indicó.

Eso sí, fuentes de la consejería insistieron en que en los casos en los que «es necesario» se practica la prueba PCR, que es la única que analiza la presencia del patógeno, mientras que las pruebas rápidas analizan la presencia de anticuerpos. También existe la posibilidad de efectuar el test Elisa, el más completo para analizar el virus, y que determina si el covid-19 está en fase activa o curado con anticuerpos.

Fuentes de Prevención del sindicato Csif indicaron que «el test rápido refleja que has estado en contacto con el virus, pero habría que hacerlo todos los días, porque los anticuerpos solo aparecen a los siete días, y el hecho de que un día salga negativo no indica que otro día pueda ser positivo». Por eso, también insistieron en que hay «otros tipos de test más específicos y más útiles para conocer el estado inmunológico tanto de la población como de los profesionales sanitarios. «Querríamos tener otros test, y además el porcentaje de sanitarios contagiados es muy alto», señalaron las mismas fuentes.

De hecho, el 13% de los casos positivos en Aragón corresponde a profesionales sanitarios (892 positivos del total de 6.856). De ellos, más del 60% han recibido el alta. Según fuentes del departamento de Sanidad, en total se han efectuado 13.193 pruebas a 10.814 profesionales sanitarios en todo Aragón.