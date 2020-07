Lambán enfada a las residencias con las críticas a sus trabajadores

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Trabajé en una de las dos únicas residencias públicas al 100% y señor Lambán, le puedo asegurar que al principio de la pandemia se nos racionaron las mascarillas, no hicieron pruebas a todos los residentes y trabajadores, sin epis aislamos a residentes y gracias a las donaciones de familiares tuvimos trajes de fumigar que nos dieron algo de seguridad, también agradecimos donaciones anónimas de particulares... no sé donde estaba entonces, pero ahora ME CABREA SU COMENTARIO.