Alonso se despide, en Abu Dabi, con una vuelta perfecta, pero 15

Fernando Alonso (McLaren) se despidió de la F-1 con una gran vuelta y un pobre resultado, 15º en la parrilla de salida del Gran Premio de Abu Dabi, un resumen de sus cuatro años en McLaren, la foto de un grandísimo piloto, luchando por llevar un 'botijo' a la Q-2. Y en el camino, seis décimas de diferencia sobre Stoffel Vandorme, el compañero de equipo al que ha vencido en todas las clasificaciones de la temporada.

El belga ha sido el último de los compañeros damnificados por el asturiano, a los Button, Massa, Raikkonen, Fisichella, Trulli… Solo Lewis Hamilton aguantó el tirón del asturiano, y aún así también salió perdiendo en las clasificaciones cuando compartieron garaje en McLaren. Carlos Sainz herederá el coche y el equipo de ingenieros de Alonso a partir del lunes, cuando realizará los primeros test con McLaren después de cerrar su últimas clasificación en Renault en la que se quedó las puertas de las Q-3 por milésimas. “He completado un año perfecto en clasificaciones, 21-0 con mi compañero con el mismo coche, que creo que no lo ha hecho nadie hasta ahora”, explicó el asturiano en relación a una estadística realmente escasa en la historia de la F-1.

ALONSO Y SU HOMENAJE

“La vuelta ha sido muy buena y estoy contento de haberme despedido de las clasificaciones con un gran nivel de pilotaje”, explicó el asturiano al que le gustaría “volverme invisible hasta el lunes”. Tras la clasificación está preparado un homenaje en el 'paddock' “y estas cosas me dan bastante vergüenza. Soy más tímido de lo que la gente cree. Tendré que decir unas palabras, pero serán breves”, avanzó el bicampeón del mundo en su último fin de semana en la F-1

Lejos de esa lucha por entrar en la Q-2, en esa parte alta que ha echado de menos a Alonso desde 2014, vivió un nuevo duelo entre el Ferrari de Sebastian Vettel y el Mercedes de Lewis Hamilton. 10 'poles' sumaba Hamilton este año por cinco de Vettel. Y como casi siempre también, Vettel falló, esta vez sobrecalentó los neumáticos en el último sector, par dejar la 'pole' en manos de Hamilton y la primera línea de la parrilla para lucimiento de Mercedes en el broche final del año. “Con este Ferrari, Fernando hubiera sido campeón”, asegura Flavio Briatore, un pensamiento que comparte con muchas personas más, también en Ferrari.

“Estoy más vinculado a este coche de los que nunca he estado con otro antes. Lo siento de una forma diferente y eso quizá no se perciba desde fuera”, resume Hamilton sobre el coche en el que ha asentado cuatro títulos mundiales. “Me cuesta despedirme de él, me duele quesea mi ultima carrera con esta fantástica bestia”.