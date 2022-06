El restaurante Gamberro de Zaragoza está de enhorabuena tras ser reconocido por la Guía Repsol con uno de sus soles. No es el único restaurante aragonés que ha recibido el galardón este año. Cancook, en la céntrica calle León XIII, ha logrado otro, su segundo, y los restaurantes Callizo, en Aínsa, y Vidodq, en Formigal, se han hecho con otro.

Su propuesta gastronómica recoge elementos como las ‘krestas de gallo’, el ‘sukei thai’ o la ‘bruma del Moncayo’, entre otros platos. El menú Gamberro consta de 14 pases (platos) y por 50 euros por persona es una de las opciones más solicitadas en el local. En su página web se pueden comprar sus experiencias gastronómicas, una forma de "regalarle a alguien especial algo diferente y original" en forma de gastronomía.

El reconocimiento llega, además, tras dos años de incertidumbre por la pandemia. Abrieron su nuevo local apenas “20 días antes del inicio del confinamiento”, cuenta Franchesko Vera, cocinero y uno de los dueños. “Fue un palo muy gordo pero hemos aprendido mucho, que cada día tenemos que darlo todo porque no sabes cuándo te van a decir que no puedes abrir”, asegura.

El confinamiento les ha servido para sacar su “mejor versión” en una situación adversa para los negocios en general y en particular para la hostelería. En las últimas horas, desde que se anunciara el premio, “no ha dejado de sonar el teléfono móvil” para recibir felicitaciones por parte de los clientes. “Se me ha bloqueado la aplicación de Instagram esta mañana”, bromea.

Ahora, en el 26 de la calle Bolonia, junto al Paseo de Sagasta, Franchesko y Flor García, su mujer, siguen al frente del restaurante con un horizonte mucho más esperanzador que en los últimos dos años y la satisfacción del premio, “que es trabajo de todo el equipo, los clientes y la familia”.

“Franchesko Vera reivindica desde mayo de 2015 la irreverencia y la vanguardia. Pone en práctica el atrevimiento y el descaro, pero lo hace con cabeza y sensatez cubierta de grafitis”, recoge la Guía Repsol.