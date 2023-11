Llega la tercera edición de Zaragoza Cachopo Fest, que se prolongará hasta el domingo, 3 de diciembre cuando 47 establecimientos de Zaragoza y provincia ofrezcan sus cachopos creados para la ocasión. Este plato de origen asturiano rompe las barreras de la imaginación con nuevos ingredientes.

Los hay con alimentos nobles de Aragón, como el jamón de Teruel, la cebolla de Fuentes de Ebro o el tomate rosa de Barbastro, que se suman a la receta del cachopo para otorgarle un toque más local. Mientras, una amplia variedad de quesos –crema de roquefort, gouda, gorgonzola, cabra o mozzarella–‒ darán un toque diferente a las propuestas de Flash Alagón, Nómada, La Milonga o La Bocca, entre otros. Los hay también en tamaño XXL, como el de Nativo o La Manón, aunque probablemente el más grande de esta edición sea el de Ba Bax, un cachopo de un metro de longitud, elaborado con carne de vaca madurada, cremoso de queso y jamón ibérico acompañado con patatas caseras.

En la presentación, que tuvo lugar en la nueva exposición de cocinas de Muebles Rey, los cocineros de cinco establecimientos participantes elaboraron sus propuestas. Cachopo Burger, de Mai Tai, El Moflete de Zipi Zape, Rellenico de Moss Garden Villanueva, Cachopo Aragonés de Área 280 y el acompañado por rebollones y yema de huevo trufada de Las Armas Restaurante. Si tienen previsto disfrutar de esta ruta no se olviden de reservar mesa. Para los que no quieran salir de casa, no se preocupen. Algunas de las propuestas estarán disponibles en 'take away' y 'delivery', contando con una burbuja especial del Zaragoza Cachopo Fest en la 'app' de Glovo.

Despedidas

Por otra parte, el domingo finaliza en Teruel el III Concurso de Croquetas de Amor Moderno, que propone disfrutar de una ración de cuatro croquetas más dos vinos o dos cervezas, por 10 euros, en una veintena de establecimientos.

Además, a final de mes se despiden la Ruta del Toro, con tapas, raciones y platos en diferentes establecimientos zaragozanos, y las jornadas gastronómicas Juan Altamiras, con rutas y platos basados en las recetas de este fraile aragonés.

Buses del vino a Cariñena y Calatayud, el sábado, cuando Tarazona celebra la primera jornada de la trufa negra de la provincia de Zaragoza, con mercado de la Tuber melanosporum y tapas por establecimientos de la localidad.

Finalmente, el martes por la tarde, se presenta en la Diputación de Huesca el libro 'Con gusto: apuntes de nutrición y gastronomía saludable desde el Alto Aragón', publicado por el IEA con la colaboración del Centro de Innovación Gastronómica de Aragón, y escrito por el experto en dietética y nutrición, médico de familia y apasionado gastrónomo altoaragonés Adolfo Cajal Marzal, presentado por José Miguel Martínez Urtasun.