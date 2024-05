Concentración vecinal en El Gancho (Zaragoza) tras la muerte de Mariana: "Cuando un asesinato no sorprende es que algo pasa"

El "profundo rechazo a la muerte violenta de una mujer a manos de un salvaje desalmado", reunió este lunes a alrededor de un centenar de vecinos de El Gancho (Zaragoza), que se concentraron en la plaza San Pablo para recordar a Mariana, la mujer de nacionalidad extranjera y de 40 años que fue asesinada en la calle Boggiero la madrugada del pasado sábado. El sentir general, tristemente, es que el suceso no les ha pillado por sorpresa y así lo han querido hacer constar con la lectura de un comunicado al que precedió un emotivo minuto de silencio en recuerdo de la fallecida.

Pocos conocían a Mariana aunque "llevaba años en el barrio", dicen. Por ello, en los minutos previos al acto, todos trataban de averiguar quién era esta vecina. "Venía todos los días a esta farmacia. Era rubia, muy delgadita", explicaba una vecina que sí sabía quién era, aunque únicamente de vista. Solo a uno de ellos, Pedro, le unía una relación personal. "Me llamaba papá. Yo la cuidaba, le daba comida y lo que necesitaba. Era muy dulce y no sé metía con nadie, pero tenía un problema...", reconocía visiblemente afectado su amigo.

La aparentemente nula relación entre agresor y víctima desconcierta todavía más a los vecinos. "Podríamos haber sido cualquiera. Eso es lo que te hace tener todavía más miedo", aseguró una mujer que aseguró que "si alguien me diera la mitad de lo que me costó el piso haría muchos años que no estaría aquí"

Degeneración

Mientras el Cuerpo Nacional de Policía sigue con sus investigaciones para tratar de esclarecer los hechos, los residentes en el bario zaragozano mostraron su hartazgo por los continuos sucesos que suceden en sus calles. Porque, según los datos que manejan las asociaciones vecinales, no se producía una muerte violenta en El Gancho desde 2008 y, aun así, a casi nadie le ha extrañado, lo que habla a las claras del problema latente que vive el barrio. "Era de esperar ante la situación de delincuencia y violencia que estamos padeciendo", decía el manifiesto leído por Yolanda Galindo y Carlos Blanco, de la asociación Calles Dignas.

Varias personas, este lunes, durante un momento de la concentración. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

"El barrio estaba mal, pero últimamente ha degenerado y se ha degradado todavía más. Llevamos avisando años", subrayó Javier Magén, de la asociación Gancho Pignatelli. "Se veía venir, lo que no sé es cómo no ha pasado antes. Cuando un asesinato no sorprende es que algo pasa", reflexionó Óscar Villanueva, de la asociación Vive El Gancho, que confesó haber sufrido en sus propias carnes una agresión física en el barrio.

Por ello, el manifiesto concluyó con una demanda y un mensaje revelador: "Pedimos a los políticos que de una vez dejen de mirar para otro lado y cumplan con su obligación, porque es su trabajo y su responsabilidad. Porque, por desgracia, si no hacen nada, esta muerte del viernes no será la última".