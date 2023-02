La seducción es todo un arte que se expresa de maneras infinitas. Lo que a uno encanta, a otro asusta; lo que enamora hasta las entrañas puede provocar una huida. Del arte del ligar y su variedad de formas da cuenta First Dates, el restaurante más famoso de España, que hace unos días recibió a la mismísima Marilyn Monroe. O casi...

Susana es una zaragozana que irrumpió en First Dates como un torrente de alegría y desparpajo. Se define como una mujer vital, que aprovecha cada instante y apasionada de la música. Le encanta "el mundo del artisteo" y en cuanto entró por la puerta, ataviada con un vestido rojo pasión plagado de brillos, ya se podía intuir que la comensal estaba dispuesta a triunfar. Con su cita y delante de todo el restaurante.

Alberto también se considera una persona fiestera que anima cada fiesta que pisa. La primera impresión para Susana ha sido buena y de hecho no ha dudado en recibirle con el 'Gracias por venir', de Lina Morgan. El soltero se ha quedado un poco boquiabierto con tal presentación y ha sentido que ambos tenían un modo parecido de ver la vida.

Una cita con subidas y bajadas

La flecha del amor se ha desviado un poco cuando Alberto se ha pedido un gintonic antes de pasar a la sala. Susana no bebe y el hecho de que su cita pidiera un cóctel sin haber siquiera cenado no ha sido plato de buen gusto para la zaragozana. Tampoco el hecho de que Alberto fumara un paquete diario y no le gustaran los animales, pues ella cree que los perros dan más cariño que las personas.

En lo que sí coinciden es en su amor por el mar. A Alberto le encanta viajar e ir a la playa, igual que a cita, con el matiz de que esta quiere un hombre con barco a su lado. Un punto que no cumple Alberto.

Susana 'resucita' a Marilyn Monroe en First Dates

El espíritu explosivo de Susana ha vuelto a aflorar durante la cena, pero de un modo que Alberto no podía imaginar. Y es que, de un momento para otro, la zaragozana se ha ausentado para ir al servicio y transformarse en el icono de la sensualidad del siglo XX.

Con luces tenues y una música alegre envolviendo el ambiente, la mujer ha regresado a la sala disfrazada de Marilyn Monroe, cantando y girando en torno a la mesa de Alberto. El soltero no ha dado crédito (una vez más) y ha recibido otro flechazo de Cupido. Susana parecía perfecta para él.

Alberto da un 'sí' rotundo

En el momento de la decisión final, Alberto no ha podido sino expresar lo mucho que ha disfrutado de la cita con Susana, y lo fantástica que le ha parecido la actuación de 'Marylin'. A la zaragozana, por su parte, le ha faltado algo de fuego en la velada. El soltero no se ha molestado con el comentario y la ha "ya caerás", a lo que Susana, con su gracia natural, le ha respondido: "¿Tenemos que preguntarle a Marilyn?".