'Viajando con Chester' cerró ayer temporada en Cuatro con dos invitados que dejaron titulares muy llamativos. Una de ellas fue Malú, que además de hacer un repaso por su carrera musical, habló con Risto Mejide sobre su ruptura con Albert Rivera. El otro invitado fue Pedro Piqueras, que en las próximas semanas se despedirá de la televisión tras más de 45 años de trayectoria.

En su conversación con Risto, el periodista solo tuvo palabras positivas hacia Carlos Franganillo, que le sustituirá al frente de 'Informativos Telecinco': "Creo que es una buena elección, yo estoy muy contento".

"Franganillo y yo somos dos personas que entendemos el periodismo de un modo muy parecido. Siempre veía en él el tipo que me gustaría que me sucediera", compartió Piqueras. De hecho, tal y como confirmó, él mismo participó en el fichaje de Franganillo: "Él estaba muy a gusto en TVE. He colaborado para que viniera y estoy satisfecho".

Risto apuntó que el expresentador del 'Telediario' llega a Mediaset "en una época nada fácil" para el grupo de comunicación, en referencia a la crisis de audiencias que atraviesa: "Está en un momento muy tocado y nos estamos resintiendo todos". Una situación sobre la que Piqueras también se pronunció: "Yo lo he notado la fuga de 'Pasapalabra' y lo he sufrido".

Por otro lado, reconoció que le da "un poco de rabia" retirarse cuando Mediaset empieza a darle más peso al sello de 'Informativos Telecinco': "Este consejero delegado, Alessandro Salem, está apostando fuertemente por los informativos. Va a montar un decorado magnífico. Ha traído un jefe de informativos, Paco Moreno, que es amigo mío". No obstante, está convencido de su jubilación: "Cumplo 69 años dentro de seis meses. Un proyecto informativo necesita un tiempo para hacerse y consolidarse, me plantaría en los 72 en ese momento de consolidación".

"Creo que es mucho más honesto ayudar a remar a la persona que me va a sustituir, apostando por alguien que es muy bueno", añadió Piqueras. Además, también señaló que con su marcha va a renunciar "a un sueldo importante y a muchas cosas".

Piqueras se moja sobre la ley de amnistía

La actualidad política también estuvo presente en la conversación de Risto Mejide con Pedro Piqueras. El conductor del 'Chester' quiso conocer la opinión de su invitado sobre la ley de amnistía, un aspecto sobre el que no dudó en responder: "Yo era partidario de la ley de amnistía desde antes de eso. Ahora, que sea por unos votos a favor, es lo que no me cuadra tanto".

"Creo que había que llegar a la amnistía, tal vez como un acto magnánimo de un Gobierno establecido y con buenas relaciones con la oposición", reflexionó Piqueras en el formato de Cuatro: "Hay que entenderse. Soy partidario de la amnistía en el sentido de que hay que superar las cosas para colaborar".