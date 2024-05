Manu lleva tres Roscos sublimes. Desde el primero, en el que hizo un primer turno de 17 aciertos, el joven ha sentado precedente y ha ganado los que le han seguido.

En esta ocasión, parece que Manu se ha desinflado un poco. En sus primeros segundos, el concursante ha fallado la F y su primera letra en rojo le ha hecho perder velocidad.

El tropezón de Manu le ha dado ventaja a Vicky, que ha avanzado con rapidez y no ha tardado en terminar su primera vuelta con 21 aciertos. Aunque su rival ha intentado alcanzarla con un sprint de 13 respuestas seguidas, ni siquiera eso ha sido suficiente. Dos fallos más de Manu han terminado de condenarle, mientras, en el otro atril, Vicky se plantaba a tres letras del bote.

Vicky supera la silla azul

Tras vencer a Inma en la Silla Azul, Vicky se ha convertido en la nueva contrincante de Manuel en Pasapalabra. Además de ser seguidora del programa, la burgalesa ha reconocido ser fan de Orestes. Aunque Vicky llegó pisando fuerte, no tuvo mucha suerte en el anterior Rosco y hoy ha arrancado el programa desde la Silla Azul. Enfrentándose a Antonio, la concursante ha fallado la primera pregunta, lo que le ha hecho perder el equilibrio.

Sin embargo, nada ha podido con ella y la burgalesa se ha llenado de valor. “Me he acordado de una cosa que me dijo mi marido”, ha confesado Vicky tras vencer a su rival. La concursante ha contado que su marido le aconsejó que, si fallaba, se recompusiera rápido y siguiese.

El mensaje de Óscar a Moisés

Óscar no se olvida de Moisés, a quien le ha mandado un mensaje muy especial en el que le da las gracias por todo lo que han vivido juntos en Pasapalabra. El madrileño destaca que ha podido darle muchos abrazos en los que el riojano le ha transportado calor y compañerismo, haciendo muy fácil concursar con él.

“No sé si te he confortado lo suficiente”, le dice Óscar, que tampoco sabe si tiene que hacerlo. Juntos han formado una pareja histórica en Pasapalabra, cada uno sacaba lo mejor del otro a nivel competitivo, y Óscar señala todo lo bonito que han compartido en las pausas, en las comidas, o en los momentos previos a las grabaciones.

Qué va a hacer con el dinero.

Óscar ha ganado una cuantiosa cantidad de dinero. Eso sí, el concursante no se va a quedar cion toda la cifra dado que pagar exactamente un 39,5% a Hacienda. Lo que óscar sí que tiene claro, como ya ha repetido anets de ganar el bote es que con el dinero conseguido piensa liquidar la hipoteca de su casa lo primero. Una decisiíon que le celebraban con un "bien hecho", dado a que así se quitaría un pago mensual pendiente. Además, también pretende darse algún capricho, como pasar un mes en Washington de visita cultural.