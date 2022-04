Exención del IBI para violadores

Se ha escrito mucho sobre los abusos a menores en la Iglesia católica. No obstante, a mí hay varias cosas que me llaman la atención. En primer lugar, hablamos de abusos. Es como si no se pudiera llamar a las cosas por su nombre, es decir, violación. Y usamos la palabra menores porque es menos dañino escucharlo, pero la realidad es que estamos hablando de violaciones de niños. Y deberíamos decirlo así.

Es evidente que no todo cura es un violador de niños, y que los abusos no solo se producen por parte de curas, pero también es evidente que la proporción de violadores entre la curia es superior a la de los panaderos, los fans de Mozart o cualquier otro colectivo que se les ocurra. En todo caso, lo verdaderamente grave para la Iglesia, en mi opinión, no es que haya una proporción de violadores mayor que en la sociedad (que es muy grave). Lo verdaderamente grave es que la Iglesia, como institución, los protege. Cuando conocía un caso lo intentaba acallar o simplemente trasladaba al violador a otro destino donde otro niño podía ser violado. Es decir, la Iglesia es culpable de miles de delitos de encubrimiento. Esto puede parecer muy grave, pero las diferentes comisiones de investigación que ha habido por el mundo han llegado a este tipo de conclusiones. La comisión de Baviera ha concluido que el Papa emérito (Ratzinger) tuvo conocimiento de abusos mientras era arzobispo en dicho estado y no actuó. Al final, la RAE va a tener que asumir que emérito es sinónimo de delincuente cuyos delitos han prescrito. En Boston, Francia, Alemania, Portugal, y un largo etcétera, la propia Iglesia ha impulsado investigaciones fruto de la presión social. Pero aquí, en España, siguen mareando la perdiz. Siguen encubriendo. Hay quien argumenta que pasó hace mucho tiempo. Sin embargo, en la relación de casos publicada por el diario El País, aparecen casos reportados de antes de ayer. En nuestra propia ciudad: Salesianos y Marianistas en 2009-2013 y Agustinos en 2002. ¿Qué dice de nosotros como sociedad que una institución que encubre a violadores de niños goce de privilegios únicos? Los tres colegios anteriormente mencionados están concertados. La iglesia recibe 216 millones al año a través del IRPF. Puede apropiarse de inmuebles diciendo que son suyos. Y finalmente, los edificios donde se cometieron las violaciones están exentos de IBI.