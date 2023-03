Bajas laborales

En nuestro país hay alrededor de 70 millones de jornadas de baja al año por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, es decir, de gente que se pone mala o ha tenido un accidente no laboral. ¿Es mucho?, ¿es poco? Generalmente oímos a la patronal y a diversos medios afirmar que lo que hay es muchísimos trabajadores jetas. Yo creo que efectivamente hay trabajadores que le echan cara, pero que no son tantos. Ahora bien, también hay empresarios jetas y mutuas jetas. De esos 70 millones de jornadas, unas cuantas en realidad son por accidente laboral. El fenómeno es simple: hay médicos de las mutuas que reciben incentivos por dar de alta a pacientes que han sufrido un accidente laboral, así la mutua deja de pagar y al paciente le dicen, tú no te preocupes, vete a tu médico de cabecera, dile cómo estás y él te dará la baja. Ante esta situación, el paciente que está cascado tiene dos opciones: iniciar un proceso legal, duro y complicado para que la baja la siga pagando la mutua o ir a su médico de cabecera, a que éste le haga la baja por enfermedad común y asunto arreglado. Eso sí, ahora pagamos entre todos el accidente laboral. Lamentablemente, esto ocurre.

Pero yo les quería hablar de otro caso, muy absurdo y creo que responsable de muchos millones de jornadas de baja que se podrían evitar. En los últimos meses he visto a distintas personas que han estado varios meses de baja, sin tener diagnóstico y en espera de que les hicieran una prueba. En un caso concreto, la persona tenía un problema serio en la espalda y tardaron 6 meses en hacerle la resonancia magnética solicitada por el médico. Con la prueba hecha vieron lo que era, le trataron y en dos semanas otra vez trabajando. Una resonancia cuesta alrededor de 200 euros. Los 6 meses de baja, al empresario y a la Seguridad Social, les costaron alrededor de 20.000 euros. Si le hubieran hecho la resonancia el primer día se habrían ahorrado 19.800 euros. ¿Por qué no buscamos un mecanismo para acelerar las pruebas y tratamientos de los trabajadores de baja? Una propuesta muy sencilla: que los empresarios coticen 0,1% más a la Seguridad Social y que esta financie pruebas y tratamientos de trabajadores de baja. Ganaría el trabajador que se recuperaría antes, ganarían los empresarios y la Seguridad Social que ahorrarían millones de jornadas de baja. También ganarían el resto de pacientes en lista de espera, porque esas listas se reducirían.