En el año 1989 se estrenó Indiana Jones y la última cruzada, película que tenía que cerrar la trilogía sobre el mítico arqueólogo y aventurero. Y así tenía que haber quedado la cosa, con una muy eficaz tercera parte que funcionó muy bien a todos los niveles (entonces se llevaban las trilogías). Pero veinte años después debieron de pensar que por qué no continuar con una nueva entrega, que el negocio es el negocio, y se sacaron de la manga Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. No había necesidad, la verdad. Y como la cuarta no había convencido a casi nadie, otros tantos años después quisieron darle un final digno a la saga, y esta semana se ha estrenado el resultado: la última (ahora sí), titulada Indiana Jones y el dial del destino. Lo mejor: ver a nuestro Antonio Banderas, «el mejor hombre rana de España», compartiendo pantalla con Harrison Ford, escuchar de nuevo los compases de John Williams y el emotivo final.

Bien está lo que bien acaba. En el año 1989 también se estrenó La Sirenita de Disney. Fue un exitazo tremendo (todos acabamos enamorados de Ariel). Y estos días se ha estrenado una nueva versión con personas. No había necesidad, la verdad. Lo mejor: ver a nuestro Javier Bardem haciendo de padre de la Sirenita, escuchar de nuevo las canciones de Alan Menken (y algunas nuevas) y la villana que se marca Melissa McCarthy. En el año 1989 también se estrenó el Batman protagonizado por Michael Keaton. Fue un taquillazo y un éxito descomunal. Y estos días hemos podido ver de nuevo a Michael Keaton con el traje de Batman en The Flash. No había necesidad, la verdad. Lo mejor: ver a nuestra Maribel Verdú haciendo de madre de Flash, escuchar de nuevo el tema de Batman de Danny Elfman y cierto cameo maravilloso. Tres películas que coinciden en la cartelera y que miran al pasado. Ay, la operación nostalgia.