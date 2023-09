El profesor de ajedrez Miguel Mimbela es un tipo singular. Licenciado en veterinaria, cantante y compositor (su disco Nostalgia de la realidad es una auténtica maravilla), es una leyenda dentro del ajedrez aragonés. Ha escrito el libro ¿Sabes jugar al ajedrez, papá? y ha sido director de la escuela de ajedrez del club decano de España, la Agrupación Artística Aragonesa. El curso pasado, como experiencia piloto, entre octubre de 2022 y junio de 2023, emprendió la Vuelta Ajedrecista a Aragón, recorriendo sus 33 comarcas y conectando cada domingo en su canal de Twitch desde un sitio emblemático de cada comarca, combinando el aprendizaje del ajedrez con el descubrimiento de las curiosidades artísticas o literarias del lugar escogido.

Un proyecto educativo muy novedoso que nació en la pandemia al tener que dar clases online de ajedrez; ese hándicap fue el germen de esta aventura lúdica en la que se unen dos de sus pasiones: los viajes y el ajedrez. In situ, sirviéndose de las nuevas tecnologías cual youtuber, Miguel retransmite con su móvil para los alumnos que lo ven desde sus casas, interactuando y disfrutando de su erudición. Y como una lógica continuación, este nuevo curso va a acometer la Vuelta Ajedrecista a España, ahí es nada, recorriendo sus 52 provincias en 26 semanas, conectando el sábado en una provincia y el domingo en otra. Comienza el 15 de octubre en Zaragoza.

¿Hablará de la apertura zaragozana? ¿O de la apertura gambito de dama? Me chiva, eso sí, que en la Mezquita de Córdoba comentará el jaque mate árabe y que en el Castillo de Gibralfaro de Málaga hablará del enroque. Encuentro toda una filosofía en esta original propuesta de este artista total que recorrerá España con su Opel Corsa para llevar el ajedrez a lo más alto. «Mi padre me enseñó a jugar con tan solo 4 años y espero seguir jugando hasta que la vida me dé jaque mate», sentencia Mimbela.