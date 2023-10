Antisemitismo e islamofobia

Decía el admirado y añorado Ramón Lobo que en los conflictos bélicos la única forma de no equivocarse es estar con las víctimas, sean quienes sean. Y está claro que el terrorismo de Hamás causó víctimas y mantiene secuestradas a decenas de personas pero también está claro que la venganza del Gobierno Netanyahu está provocando miles y miles de muertos civiles y mantiene secuestrados a cientos de miles de palestinos en un espacio reducido que no deja de bombardear de manera criminal. Desde una profunda e imprudente ignorancia algunos pretenden defender a Israel sacando el espantajo del antisemitismo cuando la verdad es que lo que más abunda es la islamofobia. Lo que se extiende es el racismo más clásico. Fenómenos complejos no se pueden diagnosticar con una simpleza. Como ha afirmado António Guterres, secretario general de la ONU, los ataques de Hamás no vienen de la nada sino después de que los palestinos hayan estado sometidos a 56 años de ocupación asfixiante. Igualmente ha denunciado «las claras violaciones del derecho internacional constatadas. Los palestinos han visto cómo su tierra era constantemente devorada por los asentamientos y asolada por la violencia; su economía, asfixiada; su población, desplazada, y sus hogares, demolidos. Sus esperanzas de una solución política a su difícil situación se han ido desvaneciendo, pero sus reivindicaciones no pueden justificar los ataques de Hamás ni el castigo colectivo a la población palestina». No es pues una cuestión de antisemitismo. El Gobierno de Israel, en contra de muchos judíos, ejerce de verdugo todopoderoso sin respetar los derechos humanos y sin cumplir el derecho internacional, con el apoyo de EEUU y el silencio de otros muchos gobiernos. El número de personas asesinadas, pobres niños inocentes, va creciendo día a día. ¿Hasta cuándo se les va a permitir? Urge detener esta limpieza étnica, este genocidio, proporcionar ayuda humanitaria urgente y crear un Estado palestino.