PP y Vox gobiernan mal

«Seremos fascistas, pero sabemos gobernar» dijo José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Pues no. Ni se les da bien la ironía ni mucho menos gobernar. Repasemos la gestión del presidente de Aragón, Jorge Azcón, y los suyos de PP y Vox. En este artículo seré incapaz de recoger todos sus recortes, privilegios y favores a amiguetes, pero servirá de muestra.

Lo primero: suben sus sueldos y colocan a los suyos. Lejos quedan las promesas de adelgazar el gasto público. El Gobierno de Aragón tendrá más coste y más altos cargos (177) para contentar a PP, Vox y PAR. Azcón es el primero en subir su sueldo hasta los 93.676 euros. Comparen con su salario.

Ningún problema tuvieron en colocar a reconocidos franquistas o en regalar la presidencia de las Cortes de Aragón a Vox, que demuestra que la segunda institución aragonesa les queda muy grande. En el Gobierno se inventan una Dirección General de Despoblación para los de Abascal, con una millonada de presupuesto pero sin funcionarios adscritos. También se dedican a fichar a jefes de la ultraderecha de Madrid, que vienen a mandar en Aragón con un profundo desconocimiento de nuestra tierra. No solo no aplican la Ley de Memoria Democrática por apología de la dictadura, sino que pretenden acabar con ella. Ni memoria, ni justicia, ni reparación. No cumplen con la bajada de impuestos. En Zaragoza imponen un tarifazo de más de un 29% de subida del recibo de basuras y un 8,5% del de agua. Lo que pagamos todos, sube, mientras rebajan el impuesto de sucesiones a los 150 herederos más ricos.

Comenzó el curso sin auxiliares para el alumnado con necesidades escolares especiales. Las AMPAs nos movilizamos. Aunque en algunos casos un mes y medio después se contrató al personal, a día de hoy son decenas los colegios donde no se cubren las plazas.

Con el curso empezado, el Gobierno de Aragón cerró la escuela de Caneto y ha dejado a 21 niños y niñas sin escolarizar. Se llenan la boca con la despoblación, pero maltratan a las familias que no reblan con un proyecto educativo innovador en su lugar.

El enésimo proyecto para una nueva Romareda busca sortear los varapalos judiciales por la pésima gestión y, si se hace como quiere el PP, a la Sociedad Anónima Deportiva que hoy posee el Real Zaragoza le tocaría la lotería. Y a los mortales zaragozanos y aragoneses, a apoquinar dos terceras partes del gasto. No son pocas las sentencias contra proyectos ilegales que el PP se pasa por el arco de triunfo. Recientemente se reconoció el urbanismo a la carta en el outlet de Torre Village de Pikolín, un ejemplo más de capitalismo de amiguetes. Y ahí sigue como si nada, pese al comercio de barrio.

Se les olvida pedir las ayudas al bus y al tranvía (por lo que el Ayuntamiento de Zaragoza podría perder 7,4 millones de euros). Lo que no olvidan es pasar los recibos de las merendolas de hamburguesas, golosinas y cubatas que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y sus concejales, han pagado con el dinero público. ¿Recuerdan la que liaron por los 15 euros de gomina de Santisteve? También se afanan para tirar casas del barrio de San José para otra operación urbanística en la que Azcón figura como heredero de una parcela en la promoción de su amigo Forcén.

El recorte feroz del 80% del Fondo de Solidaridad con países desfavorecidos reedita el rodillo apisonador de anteriores gobiernos del PP en su chapucero presupuesto. PP, Vox y PAR han presentado en las Cortes 214 enmiendas a los múltiples errores y deficiencias de su propio proyecto. Inédito y sonrojante.

En Huesca el PP pone trabas al autoconsumo de placas solares (como reprende Competencia) y censura el Periferias (festival valoradísimo en la programación cultural aragonesa) al dictado de Vox. En Calatayud Intervención identifica riesgos graves en fraccionamientos fraudulentos de contratos e incumplimientos legales, descritos en un Plan de Control Financiero sin desperdicio.

En Tarazona y redolada, meses sin agua potable por los vertidos al río Queiles, asunto aún por esclarecer. En Teruel las 21 familias que perdieron su casa por derrumbe siguen exigiendo transparencia y dignidad al ayuntamiento del PP. Pésima gestión en rehabilitación de viviendas, reducción de listas de espera y dependencia, arreglo de la carretera de Biscarrués… Por eso gritan mucho, pagan marketing, lucecitas, fuegos de artificio, continuos viajes de Azcón a Madrid para aplaudir a su cúpula o se envuelven en banderas.. Para girar el foco y esconder su pésima gestión.

Serán fascistas, pero no saben gobernar. Contentan a minorías privilegiadas y dan la espalda a los principales problemas de la gente.