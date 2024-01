Las causas de la desafección

Decía un ilustre profesor que lo primero que hay que hacer antes de elaborar un comentario de texto es leer el texto. Así de simple. Pues nada, muchos son capaces de elaborar grandes comentarios e incluso de fijar sofisticadas posiciones políticas sin leer el texto. Pasó con la amnistía y ha vuelto a pasar con los últimos pactos relativos a las competencias de inmigración. Todavía no hay texto pero ya hay miles de comentarios. Y volverá a pasar porque lo importante no es el texto y su contenido sino la utilización de un tema u otro para conseguir el gran objetivo de deteriorar al Gobierno. Hay que ver las películas que son capaces de montarse algunos comentaristas y políticos adivinos que vaticinan y pronostican sin leer el texto. El ilustre profesor les pondría un rotundo suspenso. Pero en la vida política está visto que todo vale, incluida la mentira, la calumnia, la injuria y la tarea de intoxicar al electorado mal informado metiéndole en la cabeza consecuencias que sólo existen en su atormentada imaginación. Porque llegar a hablar de fronteras o de que sus hijos serán extranjeros en Cataluña a raíz del citado pacto es propio de una mente muy imaginativa, pero delirante; de un rencor propio de perdedores o de una ambición sin límites. El debate político, qué duda cabe, no es un debate en el que se contraponen argumentos racionales, se plantean distintas soluciones a los problemas o simplemente se defienden políticas públicas que se consideren más correctas. A menudo lo que nos llega a través de los medios es el producto de mentes muy limitadas, de gente con poca o nula preparación, que han encontrado en la política una buena manera de vivir incapaces de encontrarla en otro lado. Y para conseguir su objetivo de «quítate tú para ponerme yo» utilizan un patriotismo de hojalata, y a la policía o a la Judicatura cuando pueden. Así vamos mal. Es el triunfo del trumpismo. Necesitamos más gente seria y menos mindundis.