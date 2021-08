Miguel Torrecilla apura las últimas horas del mercado que acaba este martes a las doce de la noche con la intención de incorporar un centrocampista ofensivo o mediapunta, una lista de la que ya se han caído Miguel Baeza, Jota Peleteiro u Orellana y en la que tampoco va a estar Pablo Martínez, por el que se pidió la cesión al Levante, que hasta este lunes no había tomado una decisión definitiva por el centrocampista madrileño, que el curso pasado firmó un gran año en su préstamo en el Mirandés. Finalmente, el jugador, que ha tenido minutos en el tramo final de las tres jornadas de Liga, se va a quedar en el Levante porque Paco López cuenta con él.

Torrecilla ha trabajado mucho en las últimas horas la opción de Bozhidar Kraev, también adelantada por este diario, un centrocampista búlgaro de 26 años y que ha sido 24 veces internacional por su país. El medio tiene un año más de contrato con el Midtjylland y ha estado cedido en el Gil Vicente y en el Famalicao en las dos últimas temporadas. Kraev no llega a un acuerdo para su salida del club danés y ahora mismo su decisión es quedarse, porque no quiere volver a jugar en Portugal y la oferta zaragocista no es lo suficientemente importante para aceptar lo que su actual club le ofrece para desvincularse. Hasta este lunes y pese al diálogo continuo de Torrecilla con sus agentes, Kraev tiene decidido permanecer en el Midtjylland al menos hasta el próximo enero.

Con ese medio ofensivo, que llegado el caso también podría venir del mercado del paro, el Zaragoza llegaría hasta los ocho refuerzos, ya que ya ha incorporado a Gámez, Lluís López, Borja Sainz, Petrovic, Álvaro, Nano Mesa y Yanis. En las salidas, la negativa de Javi Ros a aceptar su marcha del club, posición firme desde junio y que no ha variado un ápice, hace que en principio no se esperen novedades en este cierre de mercado, porque el Zaragoza rechazó una propuesta del Elche por Juanjo Narváez, que salvo giro se queda, y tampoco parece que saldrá Chavarría en este último día del mercado veraniego.