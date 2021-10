Claro y directo. Sin pelos en la lengua. Nada más terminar el partido contra la Ponferradina Valentín Vada dejó sus impresiones en los micrófonos de Vamos. El autor del gol reconoció la «frustración» por un nuevo empate. «Hemos hecho una primera parte de mierda, no hemos podido sacar el balón, hemos jugado muy directo, perdíamos la segunda pelota y después es remar contra el gol, remar, remar siempre. Con el resultado abajo creo que después del gol hemos salido con otra actitud y estoy hay que hacerlo desde el principio y más en este estadio y con esta gente. No podemos perder la primera mitad como la hemos perdido, hay que salir a por los partidos, a ganarlos como hemos hecho los últimos treinta minutos», manifestó.

El argentino insistió en la actitud del equipo. «Al final hemos dicho que teníamos un plan bastante claro, el míster nos pone las cosas muy fáciles, muy claras, y creo que la actitud es lo mismo, hay que salir a ganar desde el principio y no contentarse con el empate y no tener que remar a contracorriente», dijo Vada, porque llueve sobre mojado en el Zaragoza. «Al final hemos jugado once partidos y no hemos comenzado ganando ninguno. Hay que intentar tener las ideas claras y otra actitud, como la que hemos tenido los últimos treinta minutos», concluyó el argentino.

El futbolista volvió a ser protagonista al anotar el tanto del Real Zaragoza, lo que le convierte en el máximo realizador del equipo aragonés en el presente curso. El argentino anotó el segundo gol en Alcorcón, en la única victoria hasta la fecha del equipo zaragozano, transformó el penalti que supuso el primer empate de esta racha en Fuenlabrada y anoche rescató otro punto para el conjunto zaragocista al marcar de nuevo desde los once metros engañando al guardameta rival.

Vada ha ido entrando poco a poco en los planes de JIM y se ha consolidado como titular en las últimas cuatro jornadas de Liga, pero el de anoche fue el primer encuentro en el que el argentino disputó los 90 minutos completos. Hasta ahora siempre había sido sustituido, la pasada semana al descanso. Su rendimiento le convierte en uno de los fichajes más destacados de este verano. Ayer volvió a ser de los mejores del Zaragoza en la segunda parte, cuando el equipo fue a por la victoria.