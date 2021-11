Es, sin duda, el zaragocista del momento. Álvaro Giménez, autor de dos de los tres goles que el Zaragoza endosó a Las Palmas el pasado sábado, atraviesa por su mejor momento desde que recaló, el pasado verano, en el equipo aragonés. El gol tardó en llegar, pero el ilicitano ya ha convertido tres casi consecutivos (uno en Burgos y dos en el siguiente desplazamiento, a Gran Canaria) para otorgar seis puntos a un Zaragoza que no para de crecer desde aquel bendito tanto en El Plantío, donde acabó la sempiterna racha de empates consecutivos (9) y empezó todo. “Estoy feliz. Venía haciendo algún buen partido pero sin marcar y la realidad es que el gol te da moral y confianza”, admite el delantero, que advierte que “puedo estar mejor de lo que estoy. Siempre se puede esperar más de uno mismo. Estoy bien y contento, pero centrado en seguir mejorando”.

Pero Álvaro no piensa frenar. De hecho, el punta no tiene intención alguna de sacar el pie del acelerador con la intención de llevar a su equipo a cotas aún mayores. “Debemos ir paso a paso, con tranquilidad porque muchas veces, después de una buena racha te pegas un golpetazo, pero si seguimos así seguro que podemos soñar”, afirma el delantero, que tiene claro que “el Zaragoza es un equipo que siempre se ha hecho y se tiene que hacer para estar arriba”.

Atrás quedan momentos duros en los que la sequía anotadora castigaba tanto a él como al resto de los delanteros del equipo aragonés, como Nano Mesa, con el que llegó a orillas del Ebro procedente del Cádiz. Pero Álvaro asegura que el túnel no fue tan oscuro. “Intentas pensar en ello lo menos posible y centrarte en hacer tu trabajo de la mejor forma posible. Y, seguramente, si es así el gol acaba llegando como recompensa a ese esfuerzo y trabajo”

El próximo reto

Su explosión goleadora ha coincidido con la ausencia de los dos jugadores que venían siendo la única referencia anotadora del equipo: Vada, autor de cuatro dianas, y Narváez (2). “Lo que está claro es que el jugador que entra va a dar el 100% y va a ofrecer un gran rendimiento”, afirma el delantero, que subraya la “confianza” que las tres victorias consecutivas han instalado en el vestuario. “En esta categoría ganar tres partidos seguidos es muy difícil y el triunfo en Burgos hizo que el equipo diera un paso adelante”, opina Álvaro, que afronta ahora otro gran reto: anotar su primer gol en La Romareda, algo que estuvo a punto de lograr ante el Huesca pero la madera se lo impidió en dos ocasiones, una de ellas tras el lanzamiento de un penalti. “Tenemos que empezar a hacernos fuertes en casa cuanto antes. De la afición no voy a decir nada que no se sepa ya, es algo espectacular, siempre está en las buenas y en la malas. Nos apoyan, dan todo por el equipo, viajan a cualquier campo y lo único que tenemos que hacer nosotros es agradecerlo y dar el máximo por ellos”, dice el ariete, que no piensa en su futuro más allá del 30 de junio, cuando expira su cesión desde el Cádiz a pesar de que el Zaragoza dispone de una opción de compra obligatoria en caso de ascenso que rondaría los 1,3 millones de euros. “Es pronto para pensar en eso. Estoy centrado en el Zaragoza”, asegura.