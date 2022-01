Llegó Pep Biel al Aragón en 2017 como una apuesta de Lalo Arantegui y un año después tenía un hueco en el primer equipo, con un arranque sin oportunidades y un tramo final de la 18-19, con Víctor Fernández como técnico, deslumbrante que llevó al Copenhague a ficharlo por 4 millones, quedándose el Zaragoza con un 10% de sus derechos en un futuro traspaso. Ahora, en su tercera temporada en el club danés, ha sido elegido mejor jugador de la Superliga en la primera vuelta por los entrenadores. Lleva 7 goles y 6 asistencias, completando unos números de 12 dianas y 11 pases de gol en 30 partidos jugados en lo que va de curso.

Orgulloso de ese premio de mejor jugador de la Liga danesa, ¿no?

Sí, muy contento por haber sido elegido así, es un orgullo poder serlo, aunque sea solo de la primera vuelta. Me da fuerzas para seguir así, a este nivel, y sobre todo para lograr los objetivos con el equipo.

Su primera temporada en el Copenhague fue muy buena, bajó el nivel en la segunda, pero esta tercera es tremenda.

Este año me están saliendo muy bien las cosas y el equipo empezó fuerte. Ahora, estoy jugando más de mediapunta, en el centro me encuentro más cómodo y el equipo con el sistema actual rinde mejor y todo eso suma mucho.

Dio el salto del Zaragoza y ahora lucha por títulos en Dinamarca y con presencia europea. Su realidad ha cambiado mucho.

Sí, es muy diferente, está claro. La oportunidad de jugar en Europa es un lujo.

Se ha quedado por ahora, eso sí, con la miel en los labios de la Champions, que al Zaragoza le habría traído más ingresos en los dos primeros años.

Es una espinita que tenemos, sin duda, la misma que también existe por ganar la Liga con el Copenhague. Hay que trabajar mucho para conseguir eso algún día.

Cuando se marchó del Zaragoza, ¿pensaba que le iba a ir tan bien?

No pensé mucho en el futuro, en cómo me podía ir, tenía la ambición de hacer las cosas bien y creo que poco a poco he ido creciendo y progresando y ojalá pueda hacerlo mucho más.

¿Está primera vuelta que ha hecho en el Copenhague es el techo de Pep Biel o hay aún más nivel?

Eso nunca se sabe, pero si es por mí y por mi trabajo siempre voy a pelear por conseguir muchas más cosas. Por esfuerzo y por dedicación no va a quedar.

Tiene contrato en el Copenhague hasta 2024, ¿se ve cumpliendo ese vínculo o dando el salto antes a otra Liga? Ha tenido posibilidades de volver a España y de jugar en Primera.

No pienso en eso, estoy muy centrado y contento aquí. En el fútbol nunca se sabe, pero sí sé que estoy feliz en Copenhague. De España ha habido cosas, sobre todo en mi primera temporada y a todos los jugadores les gusta triunfar en su país y no soy una excepción, pero de verdad que no me planteo nada al respecto. Miro a corto plazo y lo que venga ya se estudiará.

¿Qué significa el Real Zaragoza en su carrera?

Siempre le voy a tener mucho cariño y lo tendré en mi corazón. Es donde pude dar el salto al fútbol profesional y eso marca mucho. Ese club me puso en el escaparate, me dio la oportunidad de poder dedicarme a esto y siempre le estaré agradecido, sin duda.

"No me paro a pensar en el futuro, pero en absoluto me disgustaría regresar algún día al Zaragoza"

Cuatro millones pagó el Copenhague por usted más otro que estaba pendiente de objetivos que no se cumplieron. ¿Esperaba en 2019 tener semejante cotización?

La verdad es que no, me vino muy de sorpresa, muy de nuevas. No estoy pendiente de lo que puede llegar o no y solo les digo a mis agentes que me digan cuando hay algo oficial y firme. Al decirme esas cantidades me sorprendió, aunque también fue una satisfacción que me valoraran así.

Aquella temporada empezó sin jugar, lo empezó a hacer con Lucas Alcaraz y en enero estuvo a punto de marcharse porque con Víctor apenas jugaba.

Tuve esos momentos difíciles, pero siempre soy consciente de mi nivel, de lo que puedo dar y que podía ofrecer mucho más. También por ciertas personas decidí quedarme y al final salió bien, porque en la segunda vuelta jugué muchos partidos.

Lalo Arantegui, entonces director deportivo, se opuso a que usted saliera cedido en enero.

Confiaba en mí, igual que lo hacía José María Barba (secretario técnico), aunque la decisión de quedarme en enero también fue por otras personas más de mi entorno personal. Lalo ha sido alguien que apostó por mí y creo que le demostré en el campo la razón de esa confianza.

¿Hasta qué punto La Romareda vio el mejor Pep Biel?

Soy mejor jugador, porque la experiencia y el trabajo diario te hacen progresar. Estaba en mis comienzos y he madurado más en mi fútbol, soy más completo.

¿Le habría gustado estar más años en el Zaragoza?

La verdad es que sí. Cuando se empezó a hablar de mi salida estaba tranquilo porque me encontraba a gusto y feliz. No me habría importando quedarme más tiempo por ese cariño que le tengo al club.

¿La posibilidad de volver algún día está en su mente?

No me paro a pensar mucho en el futuro y en esas cosas. No me disgustaría en absoluto regresar a un club que me dio el empujón hacia arriba, eso lo tengo claro.

"Entiendo que a la afición no le guste, pero el Zaragoza debe tomar decisiones difíciles en las ventas por su situación"

El Zaragoza, además de a usted, ha venido a otros canteranos como Soro, Guti, Pombo...

Entiendo que a la afición no le guste, pero el club tiene que tomar esas decisiones difíciles en las ventas por su situación económica. Ojalá pueda solucionarlo pronto, porque seguro que el Zaragoza podrá entonces aguantar a jugadores de gran nivel y pensar en regresar a altura de lo que fue antes, a ser un equipo de Primera y que luchaba por puestos europeos.

¿Cómo está viendo al Zaragoza desde la distancia?

No lo vi mucho, sé que han pasado por problemas y que podían estar mejor, han hecho méritos para ello. La Segunda es muy difícil, se trata de coger una racha buena y tiene que pelear para eso.

12 goles y 11 asistencias. ¿Ya es más ‘killer’ que pasador?

Las dos cosas me gustan, siempre fui más un asistente, pero el placer de marcar también es enorme. Además, sigo lanzando el balón parado y eso te da más opciones de hacer buenos números.