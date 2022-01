Esperará a mañana sábado Juan Ignacio Martínez para dar una lista en la que el Zaragoza tiene muchas bajas. Son seguras la del sancionado Vada y la de Vigaray por lesión, mientras que del equipo en las últimas horas se han marchado Adrián y Eguaras. Además, el club desde el pasado sábado ha comunicado siete positivos, sin desvelar los nombres. Petrovic o Luengo no entrenan desde el lunes y Zapater no lo hace desde el martes, mientras que James no lo ha hecho este viernes con su cesión con opción de compra al Columbus Crew ya más que lista y pendiente de su viaje a Estados Unidos. Además, jugadores como Yanis, Ros o Bermejo, a los que se les ha enseñado la puerta de salida, parece difícil que actúen ante el Valladolid. Eso sí, el entrenador ya dejó claro que Álvaro Giménez, tras su fractura en el cuarto metacarpiano, y el meta Cristian Álvarez, que arrastra molestias y no ha entrenado en toda la semana con el grupo, tienen más que complicado jugar. Casi imposible, se diría.

“Son decisiones para mañana, pero la llegada de ambos va a ser difícil. La evolución de Álvaro va muy bien, pero al final hay una operación, puede jugar con esa protección y vamos a valorarlo, pero lo vemos difícil. Cristian lo veremos mañana en las pruebas antes del partido si está”, se limitó a decir JIM, abriendo la puerta a las bajas de ambos y a la titularidad de Ratón bajo palos. Eso sí, el técnico recupera a Nano Mesa, baja en Anduva y en Ponferrada por un pinchazo en el muslo. “Está recuperado y ha entrenado bien, ante el Andorra será de la partida”. Jaume Grau, inscrito También lo será Jaume Grau, el primer fichaje de este enero, que lleva desde el jueves entrenando con sus compañeros y que ya ha sido inscrito por el Zaragoza en LaLiga. “Es un futbolista del que tenemos grandes informes, que viene de entrenar con Osasuna, sin competir, pero vamos a intentar aprovecharnos de sus cualidades. Si tiene que jugar, no habría ningún problema”, dijo JIM sobre el pivote valenciano, que tiene incluso opciones de titularidad. Así, la convocatoria es un jeroglífico y JIM quiere esperar a los test de este sábado y a las PCR que se hagan los contagiados, porque LaLiga permite incorporarse a un jugador si da un negativo en una PCR 48 horas después de su positivo. El Zaragoza, desde el pasado sábado, acumula un total de siete, aunque algunos no son de jugadores. “Hasta que no sepamos los resultados vamos a intentar ser cautos. Sería fácil decir que entran todos y ya está. Nos harán las pruebas de antígenos y a los que les toque la PCR y a partir de ese momento sabremos los que vamos a estar”, dijo el entrenador, que en todo caso no se quiso escudar en las bajas: “Creo que vamos a confeccionar un once muy competitivo, aunque es verdad que tendremos alguna ausencia de algún jugador habitual con los tiempos que corren”. Nuevas fichas profesionales En la lista estarán jugadores del filial seguro, ya que Vaquero, Rubio, Puche y Javi Hernández han entrenado en dinámica de grupo estos días y Guillermo Acín, si como parece Cristian es baja, será el segundo arquero zaragocista. Además, el Zaragoza tiene con dorsal del 'B' a Francho e Iván Azón, a los que prometió desde el verano número del primer equipo, sin cumplirlo aún, así como Borja Sainz, un aspecto a tener en cuenta cuando LaLiga obliga a que sobre el césped haya al menos siete fichas profesionales. "Por parte del club se está intentando tener la posibilidad de inscribir a un jugador con dorsal hasta el 25 y sería genial para todos. Va a depender de las posibilidades de la entidad. Ojalá si ya hubiera una posibilidad mañana, pues fenomenal”, dijo JIM. Francho y Azón serían los elegidos, aunque de momento no se les ha comunicado nada al respecto.