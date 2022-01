El mercado de enero echa el cierre dentro de una semana, el día 31, y el Real Zaragoza tiene pendientes no menos de tres fichajes y cuatro salidas. Eso como mínimo. Además de la inscripción de Lasure, todavía en espera por la precariedad económica que ha obligado al club a priorizar el fichaje de Grau para dar su alta en LaLiga tras las salidas de Eguaras y Adrián la semana pasada. O los dorsales del primer equipo prometidos a Francho y Azón. Todavía restan por salir César Yanis, con el que se romperá la cesión con Club del Este, Javi Ros, con el Amorebieta como posibilidad clara si hace hueco salarial, James Igbekeme, camino de la MLS, del Columbus Crew, y Sergio Bermejo, cuyo adiós también está próximo y en forma de cesión.

Una semana le queda a Miguel Torrecilla y no menos de siete operaciones entre altas y bajas, con la búsqueda prioritaria de más gol, de más capacidad ofensiva. Con Giuliano Simeone como opción muy encaminada y con visos de ser el segundo refuerzo, el director deportivo trabaja en un centrocampista ofensivo, con Kike Pérez como el elegido, aunque de difícil llegada porque primero el Valladolid tiene que fichar a un jugador para la medular y además el toledano tiene el firme interés del Málaga, cuya oferta económica en la cesión es superior.

Con Simeone muy cerca y un 8 como prioridad, posición en la que Kike Pérez es el elegido, pero de muy difícil llegada, Torrecilla buscará un segundo delantero antes que un central polivalente

Girona y Leganés también han tanteado a Kike Pérez, pero si sale del club pucelano su destino está entre La Romareda, que le seduce, y la Rosaleda, con más posibilidades por su mayor potencial económico. Si el jugador del club pucelano se convierte en un imposible, Torrecilla va a apostar por otro 8, ya que la idea es que venga un segundo refuerzo para la medular de diferente perfil al de Grau y que aporte más llegada y gol.

Arriba, el cambio también va a ser drástico. Se van Yanis y Bermejo, mientras que Juanjo Narváez no lo hace porque no ha llegado una oferta de traspaso en firme por un delantero por el que el Elche llegó a poner en verano dos millones con la posibilidad de que llegaran a tres. El Zaragoza pidió cuatro. Ahora, el Elche no va a apostar por él y el nivel de Narváez ha ido a menos en esta temporada. Con todo, es innegable que tiene gol y su salida nunca podría ser a coste cero o mediante una cesión, porque es un futbolista que posee cotización en el mercado.

En el eje se quedarían Francés, Jair y Lluís López, con Nieto como alternativa y el filial de recurso, ya que se va a priorizar la parcela ofensiva con hasta tres refuerzos

Opción extranjera arriba

Así, la mirada a ese refuerzo en la parcela ofensiva va a suponer dejar de lado la opción de traer a un central polivalente que pueda jugar de lateral, ya que a Vigaray no se le espera hasta antes de abril. Si hay dinero tras las salidas y con el fichaje de Grau, de Giuliano Simeone y de ese centrocampista ofensivo, se buscará otro delantero, aunque sea en el extranjero. O más bien sería fuera de España, porque el mercado de los arietes es el más caro y no hay muchas más alternativas que gusten al margen de las inaccesibles. Para el eje y sin ese refuerzo, JIM tendrá las opciones de Francés, Jair, casi inamovibles, y Lluís López, con la polivalencia de Nieto y el recurso en el filial, con Luengo por delante de Javi Hernández. Pero, queda dicho, es necesario dar salidas.

Bermejo saldrá cedido, Ros espera al Amorebieta y James lo tiene hecho con el Columbus Crew de la MLS. La despedida más problemática es la de Yanis si hay que pagar por romper la cesión

La de James Igbekeme está cerrada a la MLS, que no empieza la competición hasta el 26 de febrero. Será una cesión al Columbus Crew con opción de compra, pero el jugador aún estaba ayer en Zaragoza. Las de Ros y Bermejo se esperan sellar esta semana y es más compleja la de César Yanis, que este lunes viaja para incorporarse con Panamá, porque hay que llegar a un acuerdo para romper la cesión y no afrontar el pago de la multa a Club del Este.