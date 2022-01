El Real Zaragoza comunicó un caso positivo este domingo y otro el sábado para sumar hasta cuatro en esta semana que hoy acaba, ya que el jueves hubo otro contagio y el lunes 24, otro, aunque este no era de los jugadores disponibles. En la sesión de este domingo no estuvo Fran Gámez en la Ciudad Deportiva. Los cuatro contagios, que no viajan a Ibiza, se encuentran en buen estado de salud y el club no especifica quiénes son los afectados, si miembros del staff o de la plantilla. Ya son 16 los contagios desde el regreso del parón navideño y el club solo reveló el primero de ellos, Chavarría.

Mientras, el entrenador de la UD Ibiza se deshizo en elogios a su propia escuadra, que desde que ha llegado solo le dio victorias. Paco Jémez dijo que le «encanta» la dinámica que tiene el equipo. “Me recuerda muchísimo a mis primeros años en el Rayo. Huelo y respiro lo mismo que olía y respiraba allí, y conseguimos cosas históricas, ojalá sea premonitorio”, ha indicado. En cuanto al choque, Jémez ha señalado que aunque el Zaragoza “no está en su mejor versión ganadora” es un equipo que “encaja poco”, lo que significa que “defiende bien”. El Ibiza recupera a Javi Lara y tiene las bajas de Bogusz, lesionado de larga duración y cuya ausencia la ocupará Davo, y Miki Villar, con molestias. Puede debutar Álvaro Jiménez, el primero de sus fichajes de enero. Este domingo anunció a Raúl Sánchez, del Rayo Majadahonda, y el punta del Betis B Raúl García está a un paso de llegar cedido.