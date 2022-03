Bermejo se ha ejercitado esta tarde, en el retorno del Real Zaragoza a los entrenamientos, con el resto del grupo. El mediapunta madrileño ha sido baja en los dos últimos partidos por unas molestias lumbares que padece desde que el pasado 16 de marzo sufriera un dolor agudo en la espalda. Ha mejorado en los dos últimos días y se le irán regulando las cargas de trabajo, pero su presencia en Tenerife, que gana enteros, no es aún segura. Mientras, Francho sigue con el grupo y confirma que llegará al Heliodoro y Petrovic y Juanjo Narváez trabajan al margen y en ambos casos son serias dudas, aunque no están descartados.

Bermejo ya trabajó la mayor parte de la semana pasada con el grupo tras no jugar en Cartagena, pero el jueves recayó de esa molestia lumbar y no pudo jugar ante el Amorebieta. El sábado pasado seguía con mucho dolor, aunque ha mejorado en los dos últimos días y hasta este próximo sábado cuando se juega en la isla (20.30 horas) se le irán distribuyendo las cargas esperando que no haya otra recaída y que pueda jugar aunque sea con algún tipo de medicación para el dolor.

Francho, vuelta segura

Francho Serrano, por su parte, ya ha superado su lesión en el isquiotibial izquierdo que le ha hecho ser baja ante Fuenlabrada, Cartagena y Amorebieta y será de la partida en el Heliodoro Rodríguez López, donde Petrovic va a apurar para llegar, aunque sigue con molestias por la contractura lumbar que padece. Las pruebas que se le hicieron descartaron una lesión mayor, pero tras ser baja el viernes su presencia en Tenerife depende de la evolución del dolor.

Por su parte, Juanjo Narváez llega justo tras la lesión leve en el aductor que sufrió en Cartagena. Se probará el miércoles o el jueves, pero no tiene sencillo jugar en Tenerife, aunque el deseo del futbolista es hacerlo. Eugeni y Azón, que arrastraban pequeñas molestias tras el duelo ante el 'Amore', han entrenado con el grupo. JIM recupera esta semana a Francés y Ángel, tras estar en las convocatorias de la sub-21 y la sub-19 respectivamente, y Vigaray sigue siendo baja.