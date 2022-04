Francho Serrano no se ha ejercitado esta mañana con sus compañeros al retirarse al principio de la sesión y el futbolista, que apuntaba a reaparecer en el Heliodoro Rodríguez López tras la microrrotura fibrilar en el bíceps femoral izquierdo que sufrió el 10 de marzo, deberá esperar al menos una semana más para volver y en Tenerife sumará su cuarto partido seguido de baja tras no jugar ante el Fuenlabrada, el Cartagena y el Amorebieta. JIM ha dado una lista con 20 convocados en la que están Francés y Bermejo y no se ha llevado a los canteranos Puche e Isaiah por el decisivo partido del filial mañana ante el Utebo.

Francho, que llevaba desde el sábado pasado entrenando con el grupo, ya notó alguna sensación rara en los últimos dos entrenamientos y se ha preferido no forzar su reaparición ante el riesgo de una recaída en un jugador que JIM considera vital ya que la zona isquiotibial es muy delicada para un futbolista al ser los músculos básicos para el esprint y la velocidad. Así, el técnico tendrá que volver a improvisar en la medular, donde Petrovic, por una contusión lumbar, y Jaume Grau, por su problema de corazón del que ya fue operado, siguen de baja. Al menos, recupera a Bermejo, que podría ser el elegido para jugar en la medular junto a Zapater y Eugeni. La otra opción es que se mantenga Vada en el once y el mediapunta madrileño se sitúe en la banda derecha del ataque. JIM sí que recupera a Francés para la cita después de que unas molestias en la rodilla le obligaran a retirarse del duelo con la sub-21 ante Eslovaquia, pero las pruebas dictaminaron el miércoles que no había lesión y tanto el jueves como este viernes ha podido entrenarse con el resto. Vuelve también Ángel, tras su presencia con la sub-19, mientras que son baja Francho Serrano, Jaume Grau, Petrovic, Vigaray y Narváez, este último con una lesión en el aductor que ya le hizo perderse el duelo ante el Amorebieta. Tanto a Francho como a Narváez y Petrovic se les espera ante el Girona el 10 de abril, aunque dependerá de la evolución de sus respectivas molestias. Iván Azón no quiere parar El Real Zaragoza vuela a partir de la una del mediodía a Tenerife y regresará el domingo de la misma manera tras jugar este sábado (20.30 horas) en el Heliodoro. Mientras, JIM no ha citado a los canteranos Isaiah y Puche, este último tras haber jugado en los cuatro últimos partidos con el Zaragoza, por el decisivo partido del filial en la lucha por el ascenso este sábado frente al Utebo. Sí que viaja el meta del juvenil Carlos Calavia por si hubiera alguna contingencia con los porteros del primer equipo, Cristian y Ratón, antes del partido. La lista de convocados del Real Zaragoza es: Cristian Álvarez, Álvaro Ratón, Carlos Calavia, Jair Amador, Alejandro Francés, Eugeni Valderrama, Sabin Merino, Valentín Vada, Pep Chavarria, Daniel Lasure, Carlos Nieto, Fran Gámez, Álvaro Giménez, Alberto Zapater, Sergio Bermejo, Nano Mesa, Lluís López, Borja Sainz, Iván Azón, y Ángel López.