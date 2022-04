El Zaragoza recibirá 150.000 euros por Buyla si sube el Nástic

De las once cesiones que tiene ahora mismo el Real Zaragoza de jugadores del primer equipo en otros clubs en esta temporada la más factible que pueda suponer un ingreso en junio es la de Jannick Buyla, puesto que el Nástic, si asciende a Segunda, tendrá que abonar de forma obligatoria por el centrocampista ecuatoguineano 150.000 euros, pasando a firmar el futbolista un contrato por dos años, hasta 2024, el mismo que tiene en el Zaragoza y que mantendrá si no se da ese regreso. Después, las cesiones de Vuckic (Rijeka), James Igbekeme (Columbus Crew), Luis Carbonell (Real Madrid juvenil) y Clemente (Sanse) tienen opciones de compra voluntarias, que en el caso del central es de cero euros. El resto de cedidos, lo están sin opción de permanencia en sus clubs de destino.

Nick Buyla ha contado con un protagonismo irregular en el Nástic, aunque ha jugado en 22 partidos (uno más en Copa), con nueve de ellos de titular y ha tenido bastantes minutos con Raúl Agné. El canterano zaragocista, que llegó a la Ciudad Deportiva en el alevín A, dio el salto al primer equipo en el verano de 2020 para ser importante con Baraja y después perder presencia con Iván Martínez y tener que marcharse tras la llegada de JIM al UCAM Murcia y este verano al Nástic de Tarragona.

Ahí quedó fijada esa opción obligatoria de compra y el Nástic, que está en plena lucha por las plazas de promoción de ascenso, de las que está a solo un punto, está obligado a ejecutar esa opción si sube en el grupo 2 de Primera RFEF, donde el primer clasificado de cada grupo asciende directo y del segundo al quinto disputan un 'playoff' con ocho equipos para dos plazas.

El Madrid no pagará 1,5 millones por Carbonell, ahora lesionado del menisco y que regresará en junio tras un año muy difícil en la cantera del Real Madrid

La opción de compra más jugosa es la de Luis Carbonell, porque se elevaría hasta los 1,5 millones de euros si el Real Madrid la ejecutara. No va a suceder tras un año donde apenas ha jugado en el juvenil de Hernán Pérez, 205 minutos en la primera vuelta y poco más después, ya que desde el 2 de marzo tras la cita de la Youth League ante el Atlético es baja por una lesión en el menisco y probablemente ya no vuelva en lo que resta de curso.

La campaña no ha sido fácil para Carbonell, que también ha arrastrado en otros momentos del mismo molestias en el tendón de isquio y que no ha llegado a debutar en partido oficial con el Castilla de Raúl González, más allá de tener minutos en algún amistoso. Antes de salir cedido al Real Madrid, el punta, una de las joyas de la cantera y que pidió esa salida, renovó por cuatro años, por lo que a su regreso tendrá tres temporada más en el primer equipo.

La Real aún no confirmó a Clemente si sigue allí con una opción de cero euros, algo que es más improbable si se confirma el descenso

El caso de Enrique Clemente tampoco tiene decisión por ahora, aunque el factible descenso de la Real Sociedad B hace que sus posibilidades de seguir allí bajen. Si el Sanse continuara en la categoría de plata es seguro que ejercería la opción por cero euros. De no lograrlo y al no ser sub-23 es más difícil que lo decida, pero no está descartado que lo haga. El club vasco lo comunicará cuando se certifique el descenso. Si Clemente, que ha jugado casi todo en el filial donostiarra (11 partidos y 980 minutos), al final vuelve, le restarán dos años más, ya que renovó en enero antes de ir cedido, los mismos que tiene si se queda en la Real.

Los pactos con Vuckic y James

Vuckic, por su parte, se marchó al Rijeka croata con una opción de compra para este club, pero no es obligatoria. Ha hecho un buen año, con 10 goles en 28 partidos oficiales y en su salida se pactó de forma verbal que si el Rijeka no ejercía esa opción se rescindiría su contrato, ya que acaba en el 2023 y en ningún caso volvería a jugar con el Zaragoza. Con todo, su buen año y el cambio de propiedad pueden variar planes, aunque no es probable, menos aún teniendo en cuenta su elevada ficha, que ronda los 600.000 euros, y la discreta temporada que firmó en el Zaragoza. En el caso de James, con contrato hasta 2023 y cedido al Columbus Crew hasta diciembre, también hay una clara voluntad de que no regrese si su club no abona la opción, algo hasta ahora difícil, porque no ha sido titular en las primeras siete jornadas de la MLS de Estados Unidos y solo ha tenido minutos desde el banquillo en cinco de ellas.

El resto de cesiones son sin opción de compra. Larra, de muy buen año en el Amorebieta, y Javi Ros, que ha vuelto a tener minutos desde enero en el club vasco, regresan en junio y acaban en 2023, aunque solo el primero de ellos tendría opciones de quedarse. Marc Aguado también acaba en 2023 y ha hecho un gran curso en el Andorra, que opta a subir; es candidato claro a quedarse en el Zaragoza, mientras que Bikoro, cedido en el Hércules, o Baselga, en el Zamora, apenas cuentan con posibilidades. El meta Azón, mientras, ha estado cedido en el Tarazona y volverá en dinámica de primer equipo.