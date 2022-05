Juan ignacio Martínez ha dado a conocer este mediodía la lista de convocados para viajar a Oviedo, donde el Real Zaragoza cierra mañana lunes (21.00 horas) en el Carlos Tartiere la jornada 40 sin nada en juego después de que la derrota del Sanse el viernes ya diera la permanencia matemática al equipo zaragocista. Recupera el técnico alicantino a Vada, Cristian Álvarez y Nieto, que fueron baja ante el Alcorcón al estar con un proceso febril, a Bermejo, que se perdió ese partido por una elongación en el isquiotibial, y a Álvaro Giménez, que ha estado dos partidos fuera por una elongación en el sóleo.

Así, la lista, con 23 jugadores, solo tiene las bajas de Vigaray, por su lesión de rodilla y que no ha jugado en toda la temporada, y Nano Mesa, con una luxación en el hombro que sufrió en el derbi ante el Huesca y por la que en principio ya no volverá a jugar en este curso, y JIM se ha llevado a Puche y a Ángel López, los canteranos del Deportivo Aragón habituales, pero pese a que ya no hay nada en juego no ha incluido en la citación a otros como Isaiah, Vaquero o el meta Acín. Mientras, Jair Amador viaja, aunque podría ser baja por su inminente paternidad.

La lista de convocados para el Real Oviedo - Real Zaragoza la componen Cristian Álvarez, Álvaro Ratón, Jair Amador, Radosav Petrovic, Jaume Grau, Alejandro Francés, Juanjo Narváez, Eugeni Valderrama, Sabin Merino, Valentín Vada, Pep Chavarria, Daniel Lasure, Carlos Nieto, Fran Gámez, Álvaro Giménez, Alberto Zapater, Sergio Bermejo, Lluís López, Borja Sainz, Francho Serrano, Iván Azón, Miguel Puche, Ángél López.