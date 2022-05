Torrecilla sigue firme

La continuidad de Miguel Torrecilla en el Real Zaragoza parece cada vez más probable. El director deportivo, que acaba contrato con el club el próximo 30 de junio, está participando activamente junto al director general Raúl Sanllehi en conversaciones y negociaciones destinadas a la configuración de la futura plantilla, lo que alimentaría sus opciones de seguir en la entidad a pesar del desembarco de la nueva propiedad. En ese caso, siempre sería, eso sí, a la sombra del propio Sanllehí, el hombre fuerte del club también en la parcela deportiva.

La continuidad o no de Torrecilla es una de las incógnitas pendientes de resolver en los próximos días. Como ya avanzó este diario, el salmantino cuenta con opciones de seguir, al contrario que JIM, que también acaba contrato y que este viernes se despedirá en Anoeta del banquillo zaragocista tras un año y medio.

Pero el caso de Torrecilla es distinto. Sanllehí valora su trabajo en función de las dificultades por las dudas y el proceso de venta y también el método de trabajo y el talante del ejecutivo, aunque el trato dispensado a la cantera no ha satisfecho tanto al director general, que considera la Ciudad Deportiva como el principal activo de la entidad y exige extremar los cuidados a los futbolistas de casa.

Pero la comunicación entre los dos es fluida. Existe sintonía y conexión. De hecho, ambos están participando en negociaciones para la renovación o revisión de contratos, algo que no puede considerarse baladí. Si Torrecilla no contara para el futuro, su presencia en esas conversaciones no sería, supuestamente, tan activa como lo está siendo.

Otras vías

Sanllehí y Torrecilla, de hecho, han presenciado juntos desde el palco los últimos partidos disputados en casa por el Real Zaragoza y es habitual verles juntos departiendo acerca de cuestiones relacionadas con el plantel y el futuro. Incluso, el salmantino fue el encargado de las presentaciones cuando el presidente Jorge Mas visitó, el pasado martes, a la plantilla y cuerpo técnico en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

César Sánchez, Tito Blanco, Chema Aragón, Martín González, Ramón Planes, Robert Fernández, Diego Milito o el zaragozano Fernando Soriano han sido algunos de los directores deportivos que han sonado para relevar a Torrecilla, pero cada vez parece más claro que el salmantino seguirá, de un modo u otro, en el club. Al menos, eso se desprende del activo desempeño del director deportivo, cuyo contrato, como el de JIM, se renovaba automáticamente en caso de que el equipo hubiese alcanzado el playoff de ascenso, pero la pomada quedó muy lejos.