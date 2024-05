Entre pitos y flautas

Entre unas cosas y otras, entre lesiones, decisiones técnicas o bajas formas, la presencia de los fichajes en las alineaciones titulares del Real Zaragoza es cada vez más reducida. De hecho, apenas cuatro de las trece adquisiciones acometidas entre el verano y en enero formaron en el once inicial del equipo aragonés el pasado domingo ante el Burgos. Y alguno de ellos venía siendo suplente en los últimos encuentros.

Mouriño, Toni Moya y Maikel Mesa se han quedado como los únicos fijos para Víctor en lo que a los recién llegados se refiere. Todos ellos han formado parte del once inicial del conjunto aragonés cuando han estado disponibles. Especialmente relevante es el caso del mediocentro extremeño, el único que ha estado en el campo todos los minutos de los ocho partidos que el técnico aragonés ha dirigido desde que llegó.

Germán Valera fue el otro fichaje que apareció en la foto, si bien el murciano había sido suplente los dos últimos partidos (saldados con cuatro puntos sobre seis posibles en los desplazamientos a Huesca y Leganés).

Y se acabó. Ni rastro de los otros nueve jugadores que recalaron en la disciplina zaragocista a lo largo del pasado verano o durante un más que cuestionable mercado invernal. De los diez futbolistas que Cordero firmó cuando el calor apretaba, dos (Lecoeuche y Mollejo) están lesionados, si bien ambos se incorporaron este lunes a los entrenamientos grupales y cuentan con opciones de jugar el domingo en Oviedo. Pero es que hasta cuatro futbolistas son suplentes por decisión técnica. Tres de ellos, además, son efectivos de un ataque que estaba llamado a marcar diferencias en la categoría. Sin embargo, Bakis, Manu Vallejo y Sergi Enrich han desaparecido (en algún caso por completo) no solo de las alineaciones sino también de la cabeza de Víctor.

Especialmente sangrante es la situación del turco, firmado por tres temporadas para ser la gran referencia ofensiva de un equipo en el que no ha marcado un solo tanto en todo el curso. Víctor quiso recuperarlo dándole minutos, pero no tardó en percatarse de que no había mucho que hacer. Ha sido suplente en las tres últimas jornadas y en dos de ellas (en El Alcoraz y el pasado domingo en casa contra el Burgos) ni siquiera saltó al campo.

Es Vallejo el peor parado de todos, ya que acumula cuatro encuentros consecutivos sin minutos. Su relevancia es similar a la de Poussin, relegado a tercer portero desde que Cristian se recuperó

Enrich tampoco cuenta. El domingo participó en los últimos minutos del duelo ante el Burgos, al igual que en los otros dos partidos (frente a Tenerife y Leganés) en los que había participado antes con Víctor. Aunque es Vallejo el peor parado de todos, ya que acumula cuatro encuentros consecutivos sin minutos. Su relevancia es similar a la de Poussin, relegado a tercer portero desde que Cristian se recuperó.

Así que los que venían para ser protagonistas lo están siendo, en numerosos casos, de forma opuesta a lo que estaba previsto. Tampoco los que vinieron en enero lo están bordando. La lesión de Guti nada más llegar le dejó fuera de combate demasiado pronto, mientras que Badía perdió el puesto el domingo de forma sorprendente y Zedadka, titular en Leganés, volvió al banquillo.

