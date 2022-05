El Real Zaragoza pide a Zapater un año más y el capitán seguirá en el proyecto

Habrá una duodécima temporada de Alberto Zapater en el Real Zaragoza. El proyecto liderado por Jorge Mas en la nueva propiedad tendrá la figura del centrocampista ejeano como referente en el vestuario un año más. Así se lo ha pedido el Zaragoza y así lo acepta Zapater, que en junio cumplirá 37 años y que ya es el tercer zaragocista con más partidos oficiales en la historia de la entidad, con 392 con los minutos que tuvo en la despedida liguera en el Reale Arena ante el Sanse, tras José Luis Violeta y Xavi Aguado, que alcanzaron los 473.

Zapater ha demostrado en la recta final de la temporada que está físicamente a buen nivel y para ayudar en el nuevo proyecto tras un curso en el que ha jugado 34 partidos oficiales (31 de Liga), 24 de ellos de titular (21), y 1.989 minutos, datos que revelan que su peso en el equipo ha sido importante. A eso hay que añadir su referencia en el vestuario y su condición de canterano, factores que aumentan el deseo de Sanllehí y de los nuevos propietarios de una continuidad que se va a dar en forma de en principio una última temporada, ya que su vínculo acaba en 2023.

El centrocampista ejeano, que debutó de la mano de Víctor Muñoz en el curso 2004-2005, en la Supercopa conquistada en ese año ante el Valencia, se marchó en 2009, tras el retorno a Primera, y después de pasar por Genoa, Sporting de Lisboa y Lokomotiv de Moscú y ver de cerca la retirada por sus problemas físicos, regresó al Zaragoza en el verano de 2016, dejando de lado esas molestias y siendo importante en el equipo en todas las temporadas, salvo en la 19-20, por unos problemas de rodilla. Con un salario que le hace estar en la parte baja del ranking de la plantilla, su continuidad es sobre todo estratégica, porque Sanllehí juzga vital que Zapater siga siendo un referente en ese vestuario y el capitán también ha visto en esta temporada que físicamente está para seguir compitiendo al máximo nivel en el equipo.

"Mucha gente me dice que me ve bien físicamente y por qué pienso así, sin asegurar nada. Quiero verme a finales de mayo y no solo depende de mí. Que tenga contrato ni lo contemplo, yo siempre he dicho que voy a estar a disposición del club y que no me voy a agarrar a ese vínculo. No es un tema económico ni mucho menos. Llevo muchos años con un contrato que deja claro que esto no lo hago por dinero", decía hace más de un mes, el 13 de abril, en una entrevista en este diario. Al final, por ese zaragocismo indiscutible y por un físico que aún demuestra que puede aportar al equipo, Zapater sigue. Habrá un 'último baile' con 'Zapa' y ojalá sea el del retorno a Primera.

