El Real Zaragoza cuenta con Larra

El Real Zaragoza cuenta con Gaizka Larrazabal y el extremo bilbaíno, tras una buena temporada en su cesión al Amorebieta, tiene opciones de quedarse en la primera plantilla. Carcedo lo quiere ver en pretemporada y ahí se decidirá sobre si cumple el año de contrato que le resta o si rescinde para marcharse a otro destino. De momento, el mensaje que se le ha dado al futbolista es que se cuenta con él después de que en el 'Amore' haya dado la verdadera dimensión de sus posibilidades tras una primera mala temporada en el Zaragoza.

El futbolista ha participado en el descendido Amorebieta en 38 partidos (3.050 minutos), con 36 jornadas en el once, tres goles y cinco asistencias, jugando en muchas ocasiones de carrilero, un recurso también valioso para la riqueza táctica que tiene el nuevo entrenador zaragocista. Larra llego en el verano de 2020 al Zaragoza tras rescindir con el Athletic y su nivel desde el principio estuvo lejos de lo esperado. El pasado verano acabó saliendo cedido, puesto que el club vasco ya no pagaba parte de su salario, que ronda los 400.000 euros, y no gozaba de la confianza de JIM. Ahora, en pretemporada, tiene la oportunidad de dar la vuelta a la tortilla y demostrar que puede tener un sitio en el conjunto zaragocista.

Javi Ros desea quedarse y cumplir su contrato y Baselga apunta a salir cedido de nuevo

En el Amorebieta ha estado cedido en la segunda vuelta Javi Ros, al que le queda un año más de contrato y ha demostrado en el club vasco la recuperación total de su rodilla derecha tras estar inédito en Liga en el Zaragoza en la pasada campaña. Su deseo es quedarse y cumplir su vínculo, aunque no lo va a tener sencillo por el exceso de centrocampistas que hay en la plantilla. Mientras, Marcos Baselga, que ha estado cedido en el Zamora y que tiene contrato hasta 2024, apunta a otra cesión con destino a Primera RFEF y no tiene opciones de permanecer en la plantilla, lo mismo que Bikoro, que rescindirá el año que le resta tras su cesión al Hércules.

Con Buyla no se ha hablado aún y la opción de compra en caso de ascenso del Nástic (150.000 euros) es solo si llega al 60% de los minutos, cantidad que no alcanza tras jugar muy poco en el tramo final

Con Jannick Buyla tampoco hay dudas de que no seguirá, aunque no se le ha comunicado ninguna decisión puesto que el canterano aún no ha terminado su temporada, tras clasificarse para la final por el ascenso con el Nástic, que se jugará una plaza en Segunda contra el Villarreal B este sábado. En el conjunto tarraconense hay una opción de compra obligatoria en caso de subir por 150.000 euros, pero solo si Buyla juega el 60% de los minutos y el centrocampista ecuatoguineano apenas ha participado en el último tramo liguero y tampoco lo hizo el domingo en el partido contra el Racing de Ferrol, por lo que ahora mismo ya no llega a esa cifra mínima de minutos. Tras el partido contra el Villarreal B el Zaragoza le comunicará su futuro, pero lo normal es que rescinda y busque destino. Tanto Buyla como Baselga y Bikoro tienen salarios por el mínimo de Segunda.