Ratón se queda en un Real Zaragoza con Zubiaurre como opción clara de tercer portero

Tres porteros para competir. La portería del Real Zaragoza va a tener la misma pareja de guardametas, con Cristian Álvarez y Álvaro Ratón, pero además se le va a añadir un tercer inquilino, que ahora mismo apunta a ser Andoni Zubiaurre, portero del Sanse en la pasada temporada y que tiene una oferta en firme del club aragonés que le seduce. Ratón, cuya idea era marcharse, ha visto como el club le cerraba la puerta a esa salida, cuando ya tenía muy avanzada la posibilidad de fichar por la Cultural Leonesa con la carta de libertad y a día de hoy se queda en el Real Zaragoza para cumplir el año de contrato que le resta. Así, la competencia que va a tener Cristian Álvarez va a ser más elevada que nunca, ya que Carcedo quiere tener tres porteros en la primera plantilla.

El portero gallego hizo llegar a Torrecilla su interés en buscar una salida, como ya hizo en enero de 2021 cuando estuvo a punto de marcharse al Nástic, posibilidad que se rompió al no pasar su sustituto, René Román, las pruebas médicas, y también el verano pasado con la UD Logroñés, en ambas ocasiones a un equipo de Primera RFEF como posible destino. Sin embargo, desde el club se le ha negado esa opción por el momento y no se le ha abierto la puerta. La Cultural Leonesa, también en la tercera categoría del fútbol español, estaba muy interesada en su fichaje en propiedad siempre que rescindiera con el Real Zaragoza, algo que no va a suceder. Ahora Ratón tendrá que esperar, salvo giro de los acontecimientos, a diciembre para plantear esa salida o cumplir el año de contrato que le resta.

Ratón solo vivió una etapa como fijo en el Zaragoza, a las órdenes de Láinez, que lo había tenido en el Aragón, en el tramo final de la 16-17. Desde la llegada de Cristian Álvarez ha estado a la sombra del argentino, siendo competitivo en los entrenamientos, pero sabiendo que sus opciones de jugar de inicio eran nulas en la práctica si el argentino estaba en condiciones. Desde el verano de 2017, en las últimas 5 temporadas, ha jugado 32 partidos de Liga y 45 oficiales, contando los compromisos coperos, donde sí ha contado. En la última campaña ha disputado cuatro partidos de Liga y tres de Copa.

Mientras, el Real Zaragoza le ha hecho llegar a Andoni Zubiaurre, portero de la Real Sociedad B en la pasada temporada, su interés en ficharle y ahora mismo el club aragonés es de los mejor posicionados para incorporar al guardameta si este, como parece, acaba desestimando la oferta de renovación que le ha hecho el club donostiarra para quedarse como tercer guardameta en el primer equipo tras el descenso del filial a Primera RFEF. Varios clubs de Segunda se han interesado por el meta de Ordizia, de 25 años, pero el Zaragoza en caso de que no renueve está bien posicionado.

En la Real Sociedad ya no puede jugar en el filial tras ese descenso y en el primer equipo va a tener por delante a Álex Remiro y a Mathew Ryan, por lo que Zubiaurre se está pensando mucho esa continuidad en la disciplina 'txuri urdin', rol que ya desempeñó entre 2017 y 2020 para después marcharse cedido a la Cultural Leonesa, y en principio va a buscar un nuevo destino. El sitio que más opciones tiene es el Real Zaragoza, aunque maneja otras posibilidades en la categoría de plata.

Zubiaurre inició la temporada como suplente de Gaizka Ayesa, la apuesta para la portería del filial este curso, pero las malas actuaciones del navarro hicieron que Xabi Alonso cambiase de cancerbero a primeros de año. El 13 del conjunto donostiarra respondió con muy buenas actuaciones y fue una de las claves para que la Real B llegase con opciones de permanencia casi hasta el final de Liga. Terminó la temporada disputando 21 partidos de titular, con 24 goles encajados.

La continuidad de Ratón y la llegada de otro portero deja sin sitio a Juan Carlos Azón, que regresa de su cesión al Tarazona de Segunda RFEF y al que le queda un año de contrato. La opción es que se quede con ficha del Deportivo Aragón, aunque esté en dinámica de primer equipo, o que salga, con el Betis muy interesado en su fichaje para el filial. parece más probable su salida del Zaragoza.