Marc Aguado: "Mi corazón es 100% zaragocista, mi idea de triunfar ahí no se ha desviado un ápice"

En un primer momento parecía que se iba a quedar en la pretemporada y después se aceleró su cesión al Andorra. ¿Cómo vivió esos cambios?

Tras el ascenso me tomé un par de semanas de desconexión, pero al volver a Zaragoza mi primera intención y la del club era que hiciera la pretemporada, que me vieran, me decían que querían renovarme y que confiaban en mí. Sin embargo, mi primera idea siempre fue volver al Andorra cedido, tras la primera reunión con Torrecilla me habló de la renovación, la pactamos y hablamos de buscar después la mejor solución. Después me llamó Carcedo, me dijo que le gustaba mucho y que quería verme, pero que, si mi intención era disfrutar de la categoría con el Andorra, lo entendía.

Priorizó jugar, además por debutar en el profesionalismo, y en el Zaragoza no o iba a tener fácil.

Es así. El Andorra tenía muchas ganas de contar conmigo, llevo dos años aquí, he encontrado una nueva familia, me siento como en casa y pienso que aquí podré tener más oportunidades de jugar que en el Zaragoza.

Esa nueva familia del Andorra le quita deseos de triunfar en el Zaragoza?

No, qué va. Todo lo que he hecho después de salir del filial del Zaragoza es para volver y triunfar ahí, que es el sueño que tengo desde pequeño.

Eso no se ha desviado.

Ni un ápice. Yo lo que quiero es triunfar en mi equipo y todo esto me ha servido como un Erasmus para superar etapas y volver más que preparado al Zaragoza.

¿El corazón de Marc Aguado aún es zaragocista o ya tiene una parte del Andorra?

Es 100% zaragocista, pero el Andorra me ha impulsado a conseguir el sueño de ser jugador profesional, es el club que más me ha ayudado a llegar hasta aquí, además del Zaragoza, claro.

"Mi padre me dice que tenga paciencia, que no baje los brazos y que disfrute del grupo que hay y de las cosas que podemos lograr, que me centre en el presente"

Xavi, su padre, lo tuvo más sencillo para triunfar en el Zaragoza, no tuvo que dar tantos rodeos.

Es cierto (sonríe). Yo claro que deseaba triunfar ahí y no tener que moverme, pero es que el fútbol no es un camino de rosas y hay veces que tienes que sacrificar ciertas cosas para disfrutar de la recompensa.

¿Qué consejos le da?

Que tenga paciencia y que no baje los brazos. Él sabe que ha sido difícil este camino, que en el primer año con el Andorra no ascendimos y tampoco fui titular fijo, el pasado logramos subir tras una buena temporada y en este año lo que me dice es que disfrute del grupo que hay y de las cosas que podemos lograr, que me centre en el presente.

¿El Marc Aguado actual es mejor que el Marc Aguado de hace dos años?

No es que sea mucho mejor, es que diría que no tienen nada que ver. He madurado mucho a la hora de jugar, todas las cualidades que tenía las he mejorado y a nivel de cabeza, lo más importante, tengo mucho más asentadas las ideas.

¿Es verdad que en la fiesta del ascenso Piqué le dijo que si hacía falta lo secuestraba para que siguiera en el Andorra?

(Sonríe) La frase al detalle no la recuerdo, pero sí que me trasladó la firme intención de que continuara allí.

¿Cómo es Piqué como dueño del Andorra?

Pues es una persona muy cercana, cuando vine pensaba que solo estaría el nombre ahí y que ni le veríamos el pelo, pero es al contrario. Está muy implicado en el proyecto, se nota que le gusta y siempre que puede hace una escapada para venir a vernos y a apoyarnos.

"Piqué me hace referencia siempre al Zaragoza, me ha mostrado un cariño enorme al club por todo lo que fue y lo que supuso para él estar esa temporada allí"

Le tendrá un cariño especial al venir usted cedido del Zaragoza, donde él estuvo…

Me ha hecho muchas alusiones a eso. Cuando hablamos siempre me hace referencia al Zaragoza, aún más en estos dos años que ha estado en peligro de descenso y con malos momentos. Siempre me mostraba la preocupación y me hablaba de cómo habían cambiado las cosas desde que él estuvo. En todo momento me ha mostrado un cariño enorme al club por todo lo que fue y lo que supuso para él estar esa temporada en el Zaragoza.

¿Cómo ve usted el proyecto del Zaragoza?

Se ve desde fuera que se están empezando a hacer las cosas un poco mejor de como se hacían antes y eso al final para un zaragocista es bastante emocionante porque te da la ilusión de que falta menos para poder volver a donde tanto merece el Zaragoza.

¿Qué le gusta más del equipo?

Sin duda, la base y la continuidad que hay y que los nuevos jugadores que han llegado tienen el hambre que hace falta para una categoría como esta.

Donde hay mucha competencia es en el centro del campo. Incluso cuando usted regrese dentro de un año la seguirá habiendo.

Es que en una categoría como la Segunda tan larga y comprometida es bueno tener una plantilla amplia. La base de cualquier equipo es la competencia interna y eso hace mejores a todos, a los titulares y a los suplentes.

"Veo al Zaragoza de candidato a subir. La temporada es larga, pero con la base que hay y con los fichajes que han hecho y que quedan por hacer estarán arriba seguro"

¿Ve al Zaragoza como candidato a subir?

Sí, para mí sí, la temporada es larga, pero con la base que hay y con los fichajes que han hecho y que quedan por hacer estarán arriba seguro.

Por cierto, lo que no podrá es jugar contra el Zaragoza por esa cláusula del miedo.

Al final la quitamos, podré jugar en los dos partidos contra el Zaragoza. Cuando me dieron la posibilidad de si incluirla o no pensé en que la mejor forma de que la afición del Zaragoza pueda ver a un futbolista cedido es en esos dos partidos y era lo mejor para mí.

"Quitamos la cláusula del miedo, podré jugar en los dos partidos contra el Zaragoza. Cuando me dieron la posibilidad de si incluirla o no pensé en que la mejor forma de que la afición me pueda ver es esa"

Como recién ascendido, ¿el Andorra solo mira a la permanencia?

No creo que esa sea la mentalidad, lo que nos han trasladado es disfrutar e ir a cada partido como hasta ahora con la idea de ganarlo. La ambición de este proyecto es muy grande y creo que no solo iremos a por la permanencia. Queremos hacer cosas grandes también.

¿Qué reto se marca ahora?

El de aprovechar la oportunidad, seguir disfrutando y crecer como jugador y como persona. Esa tiene que ser hasta el final de la carrera la meta.