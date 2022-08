Lasure rechaza renovar un año más para salir cedido

El Real Zaragoza ha propuesto ampliar un año más el vínculo de Daniel Lasure, que acaba en 2023 con una propuesta a la baja y para que salga cedido en esta temporada y poder liberar gran parte de su salario actual. El futbolista, de momento, ha rechazado la oferta y apuesta por quedarse en esta temporada, aunque sabe desde principios de agosto que debe buscarse una salida y que no entra en los planes de Juan Carlos Carcedo y de hecho no le ha citado en ninguna de las tres jornadas. El Calahorra, de Primera RFEF, ha mostrado interés y allí están cedidos Ángel y Baselga, pero a día de hoy Lasure no contempla la opción del equipo riojano y está decidido a tener minutos en el Zaragoza y volver a ser el que fue en el equipo blanquillo.

Lasure, el octavo canterano abocado a salir El jugador renovó el pasado 25 de enero hasta 2023 y el club tuvo un buen comportamiento con el defensa, que superó un cáncer testicular y fue inscrito en el pasado mercado de invierno. Sin embargo y pese a su plena recuperación, apenas tuvo minutos en la recta final de la campaña pasada, solo en el tramo final del curso, saliendo desde el banquillo ante el Lugo y el Sanse en las dos últimas jornadas. Eso ya hacía más difícil que pudiera encontrar un destino en este verano, pero es que además el Zaragoza no le comunicó hasta hace tres semanas de forma directa que tenía que marcharse en un lateral izquierdo en el que ya están Nieto y Chavarría, aunque este último con posibilidades de ser traspasado. Un tumor testicular Lasure se integró de forma paulatina en la dinámica de grupo desde el 22 de octubre, ya que terminó el proceso de quimioterapia a mediados de junio de 2021, tras tres tandas de goteros que tuvo que realizar entre abril y mayo, y en julio, en la pretemporada, empezó trabajando en el gimnasio primero y sobre el césped de forma individual después. Lasure fue operado el 18 de marzo de 2021 de un tumor, «localizado y sin extensión ganglionar evidente», que se le extirpó. El futbolista, que se encontraba cedido en el Leganés en esa temporada 20-21, estuvo año y medio sin disputar minutos oficiales, aunque en los últimos ocho meses no se ha perdido un entrenamiento y en esta pretemporada también ha completado el trabajo a gran nivel a las órdenes de Carcedo. El lateral, que cumplió 28 años el 27 de febrero, llegó a la cantera en infantiles. Al finalizar la 17-18, el Eibar llegó a ofrecer 1,7 millones por su fichaje (hasta 2,2 con objetivos), propuesta que el Zaragoza rechazó. Después, su protagonismo en el equipo se fue reduciendo y fue cedido al Tenerife y al Leganés.