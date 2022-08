El Real Zaragoza no pedirá explicaciones por el arbitraje del sábado

A pesar de que en el Real Zaragoza todavía no se encuentra explicación a lo que aconteció el sábado por la noche y aun con el mal cuerpo que dejó la decisión arbitral de conceder validez al tanto de De Blasis a pesar de que el jugador del Cartagena pareció ayudarse claramente con el brazo antes de disparar, el club no tiene previsto acometer actuación alguna destinada a mostrar su malestar. Desde la entidad se admite la extrañeza y cierta dosis de indignación, sobre todo, porque el colegiado de campo, González Esteban, no fuera llamado a visionar la jugada a través de la pantalla. No lo estimó oportuno el ocupante de la sala VOR, Vicandi Garrido, que fue el que trasladó a su colega que la jugada no era punible.

De nuevo, las manos emergen como elemento de conflicto. Antes del inicio de la temporada, el colectivo arbitral trasladó a las plantillas la inminente aplicación del play the ball, el enésimo anglicismo aplicado al fútbol español y que se refiere a la orden dada a los árbitros de permitir jugadas en las que el balón da en la mano de un futbolista que no tiene la intención de aprovecharse de ella, es decir, de forma involuntaria. Sin embargo, las imágenes (de cuestionable calidad, por cierto) ofrecidas por la televisión parecen advertir que De Blasis sí utiliza su brazo izquierdo para acomodarse el esférico antes de ajusticiar a Cristian. “He visto la acción del gol. Hace unas semanas nos hablaban del ‘play the ball’ que es cuando te da en la mano pero no la quieres jugar, pero yo precisamente no he visto eso. Yo lo que he visto es que se acomoda el balón al muslo y el brazo para sacar ventaja de la jugada”, dijo Carcedo tras el partido. Algo más contundente fue Jair, que afirmó que “nos ha perjudicado bastante el tipo de arbitraje que hemos tenido. Sería bueno que lo miraran porque al final todos los años nos pasa algo similar y hay que alzar la voz porque esto no puede seguir así”. El central lamentó la decisión de dar validez al tanto local. “Es una acción como mínimo para ir a verla. Son decisiones del árbitro, pero cuentas con el apoyo del VAR, que está para ayudar y en ese caso ha pecado aunque no quiero profundizar”. Además, el defensa lamentó también tanto la expulsión de Grau como la clemencia arbitral con el jugador del Cartagena Alcalá. “La expulsión de Alcalá es clara y, de hecho, su entrenador es inteligente, ve la acción y lo saca del campo. Luego la de Jaume creo que en la vida se le puede sacar la segunda tarjeta cuando es una acción en la que toca al contrario en la mano. Es imposible que suba la mano más arriba. No puedes quedarte con un jugador menos por esa acción”. A esas palabras apelan desde el club para referirse a una postura oficial del club, que ha decidido no elevar la voz ni ponerse en contacto, ni de forma pública ni en privado, con el Comité Arbitral o con la propia Federación, organismo del que depende el CTA.