Una mano al cuello. La crónica del Cartagena-Real Zaragoza (1-0)

Dice la norma que si un jugador se ayuda con el brazo para marcar o si la jugada, directamente, acaba en tanto, este debe ser invalidado. Si el árbitro de campo no es capaz de apreciar la infracción, para eso está el VAR, así que todos tranquilos que el artilugio no falla. La teoría, una de las numerosas falacias que abanderan la implantación de una herramienta cuya indudable utilidad es abrasada por el nefasto uso que se hace de ella, no fue aplicada anoche en Cartagonova, donde el Real Zaragoza perdió su primer partido de la temporada por culpa de un gol marcado por De Blasis a falta de menos de diez minutos precedido por el acomodo, voluntario o no, del balón con el brazo izquierdo.

