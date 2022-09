Ratón, de nuevo absuelto de una presunta agresión sexual

El pasado 29 de noviembre la Audiencia Provincial de Ourense anuló una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Número 1 de esa ciudad gallega que absolvió al portero Álvaro Ratón, acusado de agredir sexualmente y lesionar a una mujer en las inmediaciones de un local de copas en O Carballiño en 2018. Ahora, 10 meses después, el Juzgado de lo Penal ha vuelto a absolver al portero del Zaragoza después de valorar las dos pruebas que presentó la acusación y que motivaron la anulación de la sentencia por parte de la Audiencia. Sobre esta nueva sentencia cabe recurso, aunque las posibilidades de que prospere son nulas puesto que la jueza ha valorado ya en dos ocasiones la presunta agresión sin encontrar pruebas que dictaminen la culpabilidad del meta zaragocista.

La Audiencia estimó a finales de noviembre un recurso presentado por la acusación, mientras que la Fiscalía no había recurrido la sentencia y ordenó entonces que se devolvieran los autos a la jueza de instancia para que procediera a dictar nueva sentencia, la que ha sido pública este lunes. En concreto, la jueza en su sentencia omitió dos pruebas que había presentado la acusación, aunque esa valoración sí la habría hecho de modo interno. Una vez estudiadas esas dos pruebas la sentencia de la magistrada no ha variado. La Audiencia Provincial pidió una nueva sentencia con esa valoración y desde la defensa del portero zaragocista había plena confianza en que esta volviera a ser absolutoria porque no debía haber ninguna variación en la valoración inicial que hizo la magistrada y que sería la misma. Así ha sucedido.

Los hechos se remontan a la madrugada del 23 al 24 de junio de 2018, cuando el futbolista y la mujer supuestamente agredida coincidieron en un bar y entablaron conversación, tras lo que la mujer denunció al jugador por agresión sexual. Para la Audiencia de Ourense, “no quedó acreditado más allá de toda duda razonable” que la besara y mantuviese relaciones contra su voluntad. Ahora, la denuncia de la acusada parece que ya ha vivido tras esta nueva sentencia de la jueza el último capítulo.