Vuelta a las andadas

Dijo Juan Carlos Carcedo tras el esperpento ante el Lugo que aquello no se podía repetir y el Real Zaragoza reaccionó con dos triunfos seguidos. Sin embargo, cuando tocaba confirmar ese movimiento al alza soltó un flojísimo partido en Anduva ante un Mirandés que era colista, que no había ganado y que pudo golear a un Zaragoza muy flojo atrás, sin poso en la medular y con poca presencia arriba, con Giuliano demasiado solo, salvo en los instantes finales y con un ataque desordenado y en el que Carcedo dispuso de todas sus armas, incluido Gueye, tan activo en el remate como desacertado.

Antes, el Mirandés fue sencillamente superior. Marcó dos, ambos de Pinchi, y el palo y Cristian Álvarez evitaron no menos de cuatro más. El Zaragoza, de nuevo demasiado pendiente en su plan del rival, fue una caricatura muy encorsetada, en el once y en los cambios, como es habitual, y no supo cómo meter mano al pleito. El Mirandés fue mejor en la medular, con una presión alta que incomodó siempre y con más ímpetu e intensidad en casi todas las acciones ante un Zaragoza en el que Giuliano fue una isla, sin compañía en la mayor parte del partido hasta el tramo final, cuando Carcedo quemó las naves en ataque. El caso es que el globo, que se había empezado a hinchar, vuelve a desinflarse, con solo 8 puntos de 21 posibles, 3 derrotas en 7 jornadas y 4 partidos sin marcar. Muy malos números...

Con los mismos once que derrotaron a la Ponferradina y al Sporting se dispuso el Zaragoza en Anduva, con Vada como enlace con Giuliano y con Bermejo y Mollejo en las alas para que Manu Molina y Grau sostuvieran el timón pero la imagen de salida no fue la misma, con el equipo de Carcedo incómodo y sin poder contrarrestar la capacidad y la mayor velocidad del Mirandés, que pronto se hizo con el control del partido.

Y eso que un robo de Giuliano supuso el primer aviso. Fue un espejismo. El Mirandés, plagado de juventud y de hambre, comenzó a ganar todos los duelos, en las llegadas abriendo el campo y en transiciones rápidas, sobre todo por la banda de Mollejo y de un desordenado Gabi Fuentes (su peor partido, de largo) en la que los zaragozanos Roberto López y Raúl Parra no tardaron en avisar de que serían un dolor.

Un disparo de López al que respondió Cristian y un envío de Parra que casi embocó Raúl García dejaron claro que el Mirandés estaba más en el partido que un Zaragoza con el bloque más bajo que de costumbre y que apenas producía fútbol y ocasiones de peligro. Un disparo de Parra y un saque de banda del lateral en el que Bermejo tapó el remate de Salinas aumentaron la sensación de incomodidad de un Zaragoza que solo amenazaba con el despliegue de Giuliano, demasiado solo en todo el flanco de ataque y sin que Bermejo, Mollejo y Vada le acompañaran de verdad.

El gol parecía ya solo cuestión de tiempo porque el Mirandés llegaba fácil y era superior. Pinchi lo rozó primero y lo marcó después al estorbar lo justo a Lluís López, equivocado en el despeje, que rozó lo justo el mediapunta tras otro centro de Raúl Parra en el 29 para el 1-0.

El Zaragoza estuvo flojo atrás, sin poso en el medio y con Giuliano como una isla hasta los minutos finales, cuando Gueye tuvo varios y desafortunados remates

Se desperezó lo justo el Zaragoza tras el gol y un error en la salida de balón de Prados no lo aprovechó Mollejo, mientras que Vada eligió la vía de la frivolidad con el tacón tras un balón ganado en el área por el extremo cedido por el Atlético. Sin embargo, Cristian evitó que la sentencia llegara antes del descanso. Sacó un cabezazo a Pinchi y un remate a bocajarro de Roberto López en la enésima llegada del Mirandés por la banda de Parra antes del intermedio.

Quiso dar un paso adelante el Zaragoza, sin cambios en la apuesta y con Giuliano como activo en ataque, fuera de juego y gol bien anulado incluidos. Sin embargo, el Mirandés desnudó al equipo de Carcedo en una jugada iniciada en Roberto López, continuada en Raúl García y en la que Pinchi mandó el balón a la red para sellar su gran partido en el 50. Restaban 40 minutos y casi todo ya fueron malas noticias para el Zaragoza.

Con todos los delanteros

Sin fluidez en el juego, perdiendo todas las segundas jugadas y sin presencia arriba, el 3-0 no llegó de milagro. Lo rozaron Marcos Paulo y sobre todo Santos con una jugada casi 'maradoniana' en la que se fue de Fuentes y de Eugeni, mientras que Carcedo con un triple cambio y la entrada de Larra, Francho y Azón buscó, sin encontrar, más intensidad en el fútbol zaragocista. Eugeni y, ya en el tramo final, Gueye para jugar con los tres arriba fueron los argumentos en los últimos minutos. Cristian evitó otro gol a disparo de Oriol Rey y Gueye intentó hasta tres remates, sin suerte, con una buena parada de Alfonso Herrero de por medio en uno de ellos, para que el Zaragoza volviera de Anduva con una malísima sensación de que este equipo no está, ni mucho menos, en el buen camino.

Ficha técnica

CD Mirandes: Herrero, Parra (Santos, min. 75), Álex Martín, Raúl Navas, Salinas, Prados (Serrano, min. 75), Oriol Rey, Pinchi (Manu García, min. 62), Roberto López (Juanlu Sánchez, min. 75), Paulo (Nacho Castillo, min. 87) y Raúl García.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez (Larrazabal, min. 59), Lluís López, Jair Amador, Gabi Fuentes; Jaume Grau (Francho, min. 60), Manu Molina (Eugeni, min. 75); Mollejo (Iván Azon, min. 59), Sergio Bermejo (Makhtar Gueye, min. 78), Vada y Giuliano Simeone

Goles: 1-0, m.29: Pinchi. 2-0, m.50: Pinchi.

Árbitro: Fuentes Molina (Comité Valenciano). Amonestó por el equipo local a Raúl Navas (min 25), Roberto López (mim 43) y Manu García (min 86), y por los visitantes a Grau (min 54).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 7ª de LaLiga Smartbank disputado en el Estadio Anduva ante 3528 espectadores, medio millar de ellos zaragocistas.